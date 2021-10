Genshin Impact 2.2 „Hinein ins Labyrinth des Nebels“ ist verfügbar

Genshin Impact 2.2 „Hinein ins Labyrinth des Nebels“ ist da. Die neue Version des Spiels bringt mit Tartaglia (Childe) einen beliebten Hydro-Charakter zurück. Der Graf ist nach Monaten wieder im Figurenaktionsgebet vertreten.

Mit Genshin Impact 2.2 erhaltet ihr nun auch Zugang zu einer neuen Insel in Inazuma. Die dritte Region erweitert seit Version 2.0 das Spiel. Auf der neuen Insel Tsurumi erwartet euch dichter Nebel, der jede Menge Geheimnisse verbirgt.

Wie gewohnt erhaltet ihr über das Postfach im Spiel wieder eine Entschädigung für die Serverpause. Insgesamt gibt es 600 Urgestein, vorausgesetzt ihr habt vor der Serverpause Abenteuerstufe 5 oder höher erreicht. Möchtet ihr mehr Details zu 2.2, könnt ihr unten einen Blick in die umfangreichen Erläuterungen der Entwickler werfen. Dort erfahrt ihr, was geändert wurde, neu im Spiel ist und was euch demnächst erwartet.

Erläuterungen zur Aktualisierung auf Genshin Impact 2.2

– Entschädigung –

Entschädigung für Serverpause während der Aktualisierung: Urgestein ×300 (Für jede Stunde, die die Server zur Wartung angehalten werden, gibt es Urgestein ×60.)

Entschädigung zur Problembehebung: Urgestein ×300 (Details zur Entschädigung findest du in der entsprechenden Nachricht.)

– Empfänger –

Entschädigung für Serverpause während der Aktualisierung: Alle Reisenden, die vor 2021/10/13 06:00 (UTC+8) Uhr Abenteuerstufe 5 erreicht haben.

Die Entschädigung muss vor dem Ende von Version 2.2 eingesammelt werden.

Entschädigung zur Problembehebung: Alle Reisenden, die vor 2021/10/13 06:00 (UTC+8) Uhr Abenteuerstufe 5 erreicht haben.

Diese Nachricht musst du bis 2021/10/16 06:00 (UTC+8) Uhr online im Spiel entgegennehmen.

Innerhalb von 5 Stunden nach Wartungsende erhalten alle Reisenden die Entschädigung per Nachricht im Spiel. Diese Nachricht ist 30 Tage lang gültig und verfällt danach mitsamt Anhang.

– Aktualisierungszeit –

Ab 2021/10/13 06:00 (UTC+8) Uhr ungefähr 5 Stunden.

– Aktualisierung des Clients –

PC: Schließe das laufende Spiel und öffne den Launcher erneut. Klicke nun auf Aktualisieren.

iOS: Öffne den App Store und tippe auf Aktualisieren.

Android: Öffne das Spiel und folge den Anweisungen des Pop-ups zur Aktualisierung.

PlayStation®4 und PlayStation®5: Öffne die Systemeinstellungen und wähle Genshin Impact aus. Drücke die OPTIONS-Taste auf dem Gamepad und wähle Auf Update überprüfen.

Wenn du bei der Installation auf Probleme stößt, kannst du unseren Kundendienst kontaktieren. Wir werden uns um dein Problem kümmern.

– Aktualisierte Inhalte –

I. Neue Insel im Gebiet von Inazuma: Tsurumi

Eine von Nebel umhüllte Insel, auf die nur selten Menschen gelangen.

◇ Nach der Aktualisierung auf Version 2.2 wird die Insel Tsurumi im Gebiet von Inazuma verfügbar sein.

◇ Bedingungen zum Freischalten: Abschließen des Weltauftrags „Sturmjäger von Seirai“

II. Neue Figuren

„Beschützer aus der Ferne – Thoma (Pyro)“ (4 Sterne)

◇ Göttliches Auge: Pyro

◇ Waffe: Stangenwaffe

◇ Der Haushälter des Kamisato-Klans und ein in Inazuma bekannter „Vermittler“.

◆ Mit seiner Elementarfähigkeit „Lodernder Segen“ verursacht Thoma Pyro-Flächenschaden und umhüllt sich dann mit einem Schild des lodernden Segens. Die verbleibende Schildstärke wird beim Erhalten eines neuen Schilds des lodernden Segens hinzuaddiert und die Wirkungsdauer wird zurückgesetzt. Die Schildstärke kann einen bestimmten Teil der maximalen Lebenspunkte von Thoma nicht übersteigen.

Wenn Thoma seine Spezialfähigkeit „Rote Ooyoroi“ auslöst, verursacht er Pyro-Flächenschaden und erzeugt eine brennende Ooyoroi. Verursacht bei Angriffen aktueller Figuren unter dem Einfluss des Effekts „brennende Ooyoroi“ mit Standardangriffen Pyro-Flächenschaden und erschafft einen Schild des lodernden Segens. Von der Schildstärke des Schilds des lodernden Segens abgesehen sind dessen Merkmale identisch mit denen des Schildes der Elementarfähigkeit.

◆ Die 4-Sterne-Figur „Beschützer aus der Ferne – Thoma (Pyro)“ wird in späteren Aktionsgebeten erscheinen.

III. Neue Sphären

„Moshiri-Schale“

◇ Ein Herrenhaus, das irgendwo außerhalb des Nebelmeers errichtet wurde. Niemand weiß, wer diesen Ort gebaut hat. Jetzt ist er von einer Herde gefräßiger Garmen besetzt.

◇ Bedingungen zum Freischalten: Abenteuerstufe 40 und Erfüllung bestimmter Bedingungen.

◆ Bei der Herausforderung dieser Sphäre kannst du Urgestein, Elektro-Siegel und weitere Belohnungen erhalten.

Befindet sich im Gebiet von Tsurumi.

IV. Neue Ausrüstung

▌ Neue Waffen

„Bogen – Polarstern“ (5 Sterne)

◇ Ein makelloser Bogen, so scharf wie die Gletscher des hohen Nordens.

◆ Erhöht den mit Elementarfähigkeiten und Spezialfähigkeiten verursachten Schaden. Erschafft beim Treffen von Gegnern mit Standardangriffen, heftigen Schlägen, Elementarfähigkeiten oder Spezialfähigkeiten 1 einige Sekunden anhaltende Stapelung des Effekts „Stern der weißen Nacht“. Erhöht den ANG bei 1/2/3/4 Stapelungen von „Stern der weißen Nacht“ stufenweise. Die durch Standardangriffe, heftige Schläge, Elementarfähigkeiten oder Spezialfähigkeiten entstandenen Effekte von „Stern der weißen Nacht“ existieren unabhängig voneinander.

„Zweihänder – Akuoumaru“ (4 Sterne)

◇ Das geliebte Schwert des legendären „Akuou“. Die Klinge ist lang und majestätisch, aber überraschend einfach zu handhaben.

◆ Erhöht den mit Spezialfähigkeiten der mit dieser Waffe ausgerüsteten Figur verursachten Schaden anhand der Summe der maximalen Elementarenergie aller Truppenmitglieder zusammengerechnet. Erhöht den mit Spezialfähigkeit verursachten Schaden auf diese Weise um einen gewissen Anteil.

◆ Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalten der limitierten 5-Sterne-Waffe „Bogen – Polarstern“ sowie der limitierten 4-Sterne-Waffe „Zweihänder – Akuoumaru“ steigt beim Aktionsgebet „Göttliches Werk“ stark an!

„Stangenwaffe – Wellenbrecherflosse“ (4 Sterne)

◇ Ein Naginata, das aus leuchtendem Material aus den Tiefen des Meeres geschmiedet wurde. Es gehörte einst den Tengu.

◆ Erhöht den mit Spezialfähigkeiten der mit dieser Waffe ausgerüsteten Figur verursachten Schaden anhand der Summe der maximalen Elementarenergie aller Truppenmitglieder zusammengerechnet. Erhöht den mit Spezialfähigkeit verursachten Schaden auf diese Weise um einen gewissen Anteil.

„Bogen – Mouun-Mond“ (4 Sterne)

◇ Ein schöner Kriegsbogen aus Muscheln und Korallen. Ein trauriger Glanz fließt entlang seiner mondlichtfarbenen Wurfarme.

◆ Erhöht den mit Spezialfähigkeiten der mit dieser Waffe ausgerüsteten Figur verursachten Schaden anhand der Summe der maximalen Elementarenergie aller Truppenmitglieder zusammengerechnet. Erhöht den mit Spezialfähigkeit verursachten Schaden auf diese Weise um einen gewissen Anteil.

◆ Die limitierte 4-Sterne-Waffe „Stangenwaffe – Wellenbrecherflosse“ sowie die limitierte 4-Sterne-Waffe „Bogen – Mouun-Mond“ werden in späteren Aktionsgebeten erscheinen.

V. Neue Aktionen

Aktion „Labyrinthkrieger“: Nimm teil und lade die Figur „Glühend heiße Musik – Xinyan (Pyro)“ ein.

Während des Aktionszeitraums kannst du durch die Prüfungen in der „Mystischen Onmyou-Kammer“ „zerschlissene Marken“ erhalten, die du beim Aktionshändler gegen Urgestein, die Krone der Weisheit, Material zur Verbesserung von Figuren, Material zur Verbesserung von Talenten, Eines Helden Weisheit, mystisches Verstärkungserz und andere Belohnungen eintauschen kannst. Wenn du alle Bedingungen unter „Feuriger Gleichklang“ erfüllst und eine gewisse Menge zerschlissene Marken dafür ausgibst, kannst du „Glühend heiße Musik – Xinyan (Pyro)“ erhalten.

▌ Aktionszeitraum

▌ Teilnahmebedingungen

Abenteuerstufe 30

Abschließen des Archontenauftrags Kapitel II – 3. Akt „Allgegenwart unter den Menschen“

VI. Neue Handlung

1. Neue Einladungsereignisse

„Einladungsereignis – Reihe 3“

Einladungsereignis – Thoma 1. Akt „Die täglichen Aufgaben eines Haushälters“

Einladungsereignis – Sayu 1. Akt „Juhu-Stil – Seichou-Technik“

▌ Verfügbarkeit des Auftrags

Nach Aktualisierung auf Version 2.2 dauerhaft verfügbar

◆ Bedingungen zum Start von Reihe 3:

• Abenteuerstufe 30

• Abschließen des Archontenauftrags Kapitel II – 3. Akt „Allgegenwart unter den Menschen“

2. Neue Weltaufträge

◆ Neue Weltaufträge: „Ein ganz besonderer Autor“, „Oktave der Maushiro“, „Das Meer des Nebels und das Fest der Bäume“, „Das Sonnenrad und der Kanna-Berg“, „Die Saga von Herrn Vergesslich“, „Abschied von der dunklen Vergangenheit“ u. a.

VII. Neue Gegner

„Garmwelpe“ und „Garm“

◇ Ein Monster, in dessen Adern das giftige Dämonenblut fließt.

Bei Treffern mit Angriffen erleiden alle Truppenmitglieder den Effekt „Korrosion“, der fortlaufend ihre Lebenspunkte verringert.

VIII. Weitere neue Inhalte

1. Neue Rezepte:

○ Thomas Spezialzubereitung: „Wärme“.

○ „Restaurant Kiminami“ in Inazuma: „Fischtopf mit Rettich“, „Wakatakeni“, „Beeren-Mizu-Dampfbrötchen“ und „Soba“.

2. Neue Errungenschaften wie „Die Reise durch das Nebelmeer“, einige neue Errungenschaften unter „Wunder der Welt“ und „Erinnerungen des Herzens“.

3. Neue Namenskärtchen:

○ „Erlebnispass – Himmlischer General“: Als Belohnung der Erlebnispassfunktion zu erhalten.

○ „Thoma – Flammenarmpanzer“: Ab Freundschaftsstufe 10 mit Thoma zu erhalten.

○ „Inazuma – Adlerfeder“: Beim Abschluss aller Errungenschaften unter „Die Reise durch das Nebelmeer“ zu erhalten.

4. Neuer Gestaltungsplan „Seideninnenhof“.

○ Bedingungen zum Freischalten:

• Ab Stufe 40 der Gunst der heiligen Sakura

• Erhalten des „Seidendrucks“

5. Neue Dekorationstypen „Schwebende Plattform“ und „Boden“ sowie neue Dekorationen.

6. Gewundener Abgrund:

Anpassung der Elementaranomalie von Ebene 11:

• Erhöht den von Figuren verursachten Pyro-Schaden um 60 %.

• Erhöht den von Figuren verursachten Hydro-Schaden um 60 %.

Aktualisierung der gegnerischen Aufstellung auf Ebenen 11 bis 12.

Ab der ersten Phase nach der Aktualisierung auf Version 2.2 sehen die drei verschiedenen Phasen des Monatssegens wie folgt aus:

Phase 1:

Vorhutmond

Nachdem die Herausforderung beginnt, wird der ANG der Figur um 6,5 % pro s erhöht, wenn die Elementarenergie der Figur bei 50 % oder mehr liegt, 10-fach stapelbar. Wenn die Elementarenergie der Figur unter 30 % sinkt, wird der auf diese Weise erhaltene ANG-Bonus entfernt.

Phase 2:

Segnender Mond

Nachdem die Herausforderung beginnt, kann die Figur pro s eine Stapelung „Gesprochener Segen“ erhalten, wenn ihre Elementarenergie bei 100 % liegt, 10-fach stapelbar. Nach Auslösen der Spezialfähigkeit wird der erhaltene Effekt von „Gesprochener Segen“ entfernt. Je nach der Anzahl der Stapelungen, die entfernt wurden, wird der von der jeweiligen Figur verursachte Schaden daraufhin 10 s lang um 5 % pro Stapelung erhöht. Während der Wirkungsdauer dieses Schadensbonus kann die Figur „Gesprochener Segen“ nicht erhalten.

Phase 3:

Prachtvoller Mond

Nachdem die Herausforderung beginnt, lösen die aktuellen Figuren fortlaufend Druckwellen aus, die Gegnern in der Umgebung Schaden zufügen, wenn ihre Elementarenergie bei 50 % oder mehr liegt. Bei 100 % Elementarenergie können die Druckwellen noch mehr Schaden verursachen.

IX. Anpassungen und Optimierungen

● Aufträge

1. Bei den Missionsaufträgen von „Volle Kraft voraus“ gibt es nach dem Unterbrechen der Herausforderung keine Elementarteilchen von den zurückgebliebenen Gegnern mehr.

2. Optimierung des Spielerlebnisses der des Missionsauftrags „Sichere Fahrt“ im Gebiet von Inazuma durch Erhöhung der Lebenspunkte sowie der Bewegungsgeschwindigkeit des Ballons.

3. Optimierung der Artefakte, Talentstufen usw. von Figuren zum Probieren bei Legendenaufträgen, damit sie sich dynamisch mit der Weltstufe ändern.

● System

1. Erhöhung des Inventarlimits für Artefakte von 1.000 auf 1.500.

2. Anpassung der Anzeigereihenfolge im Ergebnisfenster von Zehnerziehungen bei Gebeten von links nach rechts: Figuren mit vielen Sternen > Waffen mit vielen Sternen > Figuren mit wenigen Sternen > Waffen mit wenigen Sternen > Sternenglanz (ohne Umwandlung) > Sternenglanz (mit Umwandlung) > Reihenfolge der tatsächlichen Ziehung.

(Ursprüngliche Reihenfolge: Figuren mit vielen Sternen > Figuren mit wenigen Sternen > Waffen mit vielen Sternen > Waffen mit wenigen Sternen > Sternenglanz (ohne Umwandlung) > Sternenglanz (mit Umwandlung) > zufällige Reihenfolge)

3. Funktion zum Überspringen des Vorgangs von Zehnerziehungen bei Gebeten.

4. Funktion zum Erlernen von Bauplänen in den Fenstern zum Schmieden, zum Herstellen von Objekten und zum Herstellen von Dekorationen in der Kanne der Vergänglichkeit.

5. Optimierung der Logik für die Auswahl der Stelle des Paimon-Menüs bei der Nutzung von Gamepads.

6. Änderung der Stufe zum Kauf der standardmäßig erhältlichen Pakete „Hilfsgüterpaket für Anfänger“ und „Hilfsgüterpaket für Fernreisende“ von Abenteuerstufe 1 auf Abenteuerstufe 25.

7. Optimierung des Fensters der Einladungsereignisse:

• Neue Anzeige erreichter Ausgänge im Fenster der Einladungsereignisse.

• Neuer Hinweis im Vorschaufenster für die Handlung von Einladungsereignissen: Bei Einladungsereignissen kannst du von einem beliebigen Punkt in der bereits abgeschlossenen Handlung aus beginnen.

• Beim Spielen von Einladungsereignissen auf demselben Gerät werden die gewählten Einstellungen gespeichert.

8. Optimierung der Änderung der Zeit im Paimon-Menü, sodass die Zeit auch über die Tagesgrenze hinweg geändert werden kann.

9. Einige neue Ladeseiten mit Hinweistexten.

● Figuren

1. Optimierung der Beschreibungen des Sternbilds Stufe 4 „Besessenheit“ der Figur „Harmlos und süß – Saccharose (Anemo)“ und des passiven Talents „Sauber und geschwind“ der Figur „Knospe des Rittertums – Noelle (Geo)“ (Nur die Beschreibungen wurden angepasst. Eigentliche Effekte waren nicht beeinträchtigt.)

○ Ursprüngliche Beschreibung von Saccharoses „Besessenheit“: Verkürzt die Abklingzeit von Windseelenschaffung – Experiment 6308 alle 7 Standardangriffe oder heftige Schläge von Saccharose zufällig um 1 bis 7 s.

○ Aktuelle Beschreibung: Verkürzt die Abklingzeit von Windseelenschaffung – Experiment 6308 alle 7 Standardangriffe oder heftige Schläge, die Saccharose bei Gegnern erzielt, zufällig um 1 bis 7 s. Ein Treffer kann alle 0,1 s gezählt werden.

○ Ursprüngliche Beschreibung von Noelles „Sauber und geschwind“: Verringert die Abklingzeit von Brustpanzer für alle vier Treffer mit Noelles Standardangriff oder heftigem Schlag um 1 s. Das gleichzeitige Treffen mehrerer Gegner zählt als ein Treffer.

○ Aktuelle Beschreibung: Noelle verringert alle vier Treffer mit Standardangriffen oder heftigen Schlägen, die sie bei Gegnern erzielt, die Abklingzeit von Brustpanzer um 1 s. Ein Treffer kann alle 0,1 s gezählt werden.

● Audio

1. Optimierung des Bereichs zum Umschalten der Musik in einigen Gebieten.

2. Optimierung der Audioinhalte für einige Figuren und Aufträge.

3. Verkürzung der Zeitverzögerung zwischen dem Öffnen der Truhen durch Figuren und dem Auslösen von entsprechenden Audioinhalten.

4. Anpassung der entsprechenden Audioinhalte beim Öffnen des Windgleiters durch die Figur „Mujina-Ninja – Sayu (Anemo)“.

● Anderes

1. Einführung einer Obergrenze für einzelne Mora-Käufe beim Händler unter „Mit Sternenstaub kaufen“, sodass unbegrenzt häufig jeweils 100 Mora erstanden werden können.

2. Beim Andenkenhändler von Mondstadt und Liyue wird eine Obergrenze für einzelne Mora-Käufe eingeführt, jetzt können unbegrenzt häufig jeweils 300 Mora erstanden werden.

3. Aktualisierung der Materialien, die im Parameterwandler hinzugefügt werden können, sodass nun auch zu sammelnde Materialien wie auch Beute von Gegnern in Inazuma genutzt werden können.

4. Verstärkung der Durchsichtigkeit von die Sicht beim Zielen blockierenden Effekten für Figuren mit Bögen (z. B. Schilde, Chakra-Desiderate von „Utopische Gefilde – Shougun Raiden (Elektro)“).

5. Verringerung der Helligkeit der beschienen durch die „Charkra-Desiderate“ von „Utopische Gefilde – Shougun Raiden (Elektro)“ beschienenen Flächen.

6. Neuer Händler für Hilfsmittel beim NPC Marjorie in Mondstadt: Kauf von „Ballon zum Gedenken des Windblumenfests“, „Landschaftliche Leier“ und „Windsegen-Harpastum“ möglich. Jedes dieser drei Hilfsmittel ist für 150.000 Mora zu erwerben.

7. Optimierung der Regeln für das Auftauchen des warmen Bodens in der Sphäre „Vindagnyrs Gipfel“, um die Siuation zu vermeiden, dass der warme Boden lange nicht auftaucht.

8. Verringerung des durch Blitze vom Unwetter verursachten Verwackelns der Kamera in der offenen Welt, Optimierung des Spielerlebnisses bei Gewittern mit hoher Frequenz von Blitzen.

9. Zusätzliche Unterstützung für DualSense™-Wireless-Controller (PlayStation®5) auf dem PC. Wenn du DualSense™-Wireless-Controller benutzt, achte bitte darauf:

① Verbinde bitte den DualSense™-Wireless-Controller mit dem PC, bevor du das Spiel öffnest.

② Nachdem die Verbindung abgeschlossen ist, müssen die Audiokanäle des Wireles-Controllers eingestellt werden: Windows – Einstellungen – System – Sound – Sound-Systemsteuerung – Wiedergabe – Klicke bitte mit der rechten Maustaste auf „Lautsprecher Wireless-Controller“ – Lautsprecher konfigurieren – wähle „Quadrophonie“ aus – Weiter – Wähle alle Breitbandlautsprecher aus – Weiter – Abgeschlossen.

③ Wenn der mit dem Controller verbundene USB-Anschluss gewechselt wird, sollten die Audiokanäle des Wireless-Controllers neu konfiguriert und das Spiel neu startet werden.

④ Die Vibrationsfunktion des DualSense™-Wireless-Controllers wird nicht unterstützt, wenn der Controller per Bluetooth mit dem Gerät verbunden ist. Um die Vibrationsfunktion des Controllers zu erleben, erstelle bitte eine kabelgebundene Verbindung.

⑤ Die Soundeffekte des Lautsprechers für den DualSense™-Wireless-Controller werden derzeit nicht unterstützt.

– Problembehebung –

● Aufträge

1. Behebung des Problems beim Archontenauftrag „Der Weg des Vertrauten“, bei dem zwar alle Truppenmitglieder ohnmächtig wurden, die Herausforderung des Auftrags aber nicht scheiterte.

2. Behebung des Problems, bei dem NPC Yae Miko mit gewisser Wahrscheinlichkeit nach dem Abschluss des Archontenauftrags „Wünsche“ nicht verschwand.

3. Behebung des Problems, dass der Gegner beim Ausführen des Archontenauftrags „Der Allgegenwärtige“ unter bestimmten Umständen mit gewisser Wahrscheinlichkeit fälschlicherweise den Kampf verließ.

4. Behebung des Problems bei der täglichen Mission „Die vielseitigen Feinschmecker: Delikatessen-Quiz“, wobei die Kamera mit gewisser Wahrscheinlichkeit nach der Beantwortung einer Frage unnormal angezeigt wurde.

5. Behebung des Problems bei der täglichen Mission „Einführung in die Inazuma-Mode“, wobei Ogura Mio mit gewisser Wahrscheinlichkeit verschwand, wenn die Verbindung mit dem Server getrennt und wiederhergestellt wurde.

6. Behebung des Problems, dass man beim Starten des Mehrspielermodus während des Ausführens der Auftragsziele „Geh und untersuche den Schutzstein.“ oder „Versiegle die Schutzsteine.“ des Weltauftrags „Sturmjäger von Seirai“ mit gewisser Wahrscheinlichkeit den Auftrag nicht abschließen konnte. Wer nach der Aktualisierung auf Version 2.2 immer noch auf dieses Problem stößt, kann das Spiel schließen und sich erneut im Spiel anmelden, um den Auftrag fortzusetzen.

● Sphären

1. Behebung des Problems bei der Sphäre „Momiji-Garten“, wobei die Figuren ungewöhnlich in einigen Gebieten klettern konnten.

2. Behebung des Problems bei der Sphäre „Herrenhaus im Becken“, wobei sich die Figuren an bestimmten Positionen fortlaufend in einem fallenden Zustand befanden.

● Figuren

1. Behebung der unter bestimmten Umständen auftretenden Fehler der Kamera und des Angriffs beim Zielen durch die Figur „Der Graf – Tartaglia (Hydro)“.

2. Behebung des Problems, dass die Figur „Krähenfeder-Kaburaya – Kujou Sara (Elektro)“ beim Auslösen ihrer Elementarfähigkeit sich mit gewisser Wahrscheinlichkeit nicht die richtige Entfernung nach hinten bewegte.

3. Behebung des Problems, dass die Wirkungsdauer des Effekts der Fortbewegung auf der Wasseroberfläche nach dem Auslösen der Spezialfähigkeit der Figur „Perle der Weisheit – Sangonomiya Kokomi (Hydro)“ unter bestimmten Umständen falsch war.

4. Behebung des Problems nach dem Freischalten von Sternbild Stufe 4 der Figur „Leuchtender Star – Barbara (Hydro)“, wodurch beim Treffen von Gegnern mit heftigen Schlägen durch diese Figur mit geringer Wahrscheinlichkeit die falsche Menge Elementarenergie wiederhergestellt wurde.

5. Behebung des Problems, dass der Reisende nach dem Wechseln zu einem anderen Element an einer Statue der Sieben beim Anwenden einer Spezialfähigkeit keine Elementarenergie verbrauchte.

6. Behebung des Problems, dass die Anzahl erlittener Angriffe nicht aktualisiert wurde, wenn eine Figur im Mehrspielermodus den Effekt des Sternbilds Stufe 6 der Figur „Löwenzahnritter – Jean (Anemo)“ eines anderen Reisenden auslöste und erneut in das Feld trat.

7. Behebung des Problems, dass die Figur beim Schmelzen des Eises während der schnellen Fortbewegung auf dem Eis als Stromschnelle fälschlicherweise in den Zustand des Schwimmens geriet.

8. Behebung der mit gewisser Wahrscheinlichkeit auftretenden fehlerhaften Anzeige der Augen beim Springen ins Wasser oder bei Angriffen aus dem Fall einiger Figuren.

9. Behebung des Helligkeitsproblems der Waffen der Figur „Ungekrönte Königin der Meere – Beidou (Elektro)“ oder „Löwenzahnritter – Jean (Anemo)“ beim Auslösen der Spezialfähigkeit der Figur „Knospe des Rittertums – Noelle (Geo)“.

10. Behebung des Problems, dass das passive Talent „Unzählige Funken“ der Figur „Fliehende Sonne – Klee (Pyro)“ nicht normal ausgelöst werden konnte, wenn sie ausgewechselt wurde, bevor ihr heftiger Schlag Schaden verursachte.

11. Behebung des Problems, aufgrund dessen sich die Figur fälschlicherweise bewegte, nachdem sie mit Windringen auf dem Boden gelandet war, dann aus der aktuellen Truppe entfernt wurde und später wieder auftrat.

12. Behebung des Problems, dass der Spezialeffekt der „Charkra-Desiderate“ der Figur „Utopische Gefilde – Shougun Raiden (Elektro)“ unter bestimmten Umständen fälschlicherweise erschienen oder zurückblieben.

13. Behebung des Problems, bei dem der Spezialeffekt der Verringerung der Abklingzeit von der Figur „Utopische Gefilde – Shougun Raiden (Elektro)“, wenn sie das Sternbild Stufe 6 auslöste, fälschlicherweise auf der Taste der Elementarfähigkeit der Truppenmitglieder angezeigt wurde (Die Anzeige sowie der eigentliche Verringerungseffekt der Abklingzeit der Spezialfähigkeit der Truppenmitglieder waren nicht beeinträchtigt).

14. Behebung des Problems, dass mit der Figur „Utopische Gefilde – Shougun Raiden“ in der Truppe der Effekt der Entschlusskraft-Stapelung von Shougun Raiden unter bestimmten Bedingungen fälschlicherweise ausgelöst wurde, wenn die anderen Figuren in der Truppe mit NPCs, Untersuchungsstellen usw. interagierten.

● Gegner

1. Behebung des Problems mit dem Boss „La Signora“, bei dem diese mit gewisser Wahrscheinlichkeit stecken blieb, wenn sie sich im Zustand „glühende Hitze“ fortbewegte.

2. Behebung des Problems, dass sich die Gespenster unter Wasser bewegen konnten.

3. Behebung des Problems, dass Gegner im Mehrspielermodus mit gewisser Wahrscheinlichkeit bei Regen in der offenen Welt nicht vom Hydro-Element aufgrund des Regenwassers betroffen waren und sie keinen erhöhten Schaden aufgrund der Reaktion Verdampfen erlitten.

4. Behebung des Problems im Einzelspielermodus, bei dem die Berechnung der Dauer und Abklingzeit der Fähigkeiten der Gegner nicht unterbrochen wurde, wenn das Spiel angehalten wurde.

● System

1. Behebung des Problems, dass beim Symbol des Hilfsmittels beim Austauschen einer angelegten „Windfängerflasche“ zu einem „Praktischen Nahrungsbeutel Nr. 30“ fälschlicherweise weiterhin leuchtete.

2. Behebung des Fehlers in den Beschreibungen einiger Dekorationssetbaupläne, dass Aloy nicht unter den Kameraden, die dieses Set bevorzugen, angezeigt wurde (Die Anzeige und der Effekt dieser Sets wurden nicht beeinträchtigt. Wenn Spieler diese Sets platzieren, können sie Geschenke von Aloy bekommen).

3. Behebung des Problems im Gebiet Seirai von Inazuma, bei dem es zu einer Verzögerung kommen konnte, wenn die Markierungen von magischem Kristallerz verschwinden sollten, nachdem die Figuren bereits die entsprechenden Erze erhalten haben.

4. Behebung des Problems im Menü Waffe – Details, aufgrund dessen die Anhänger der Waffen (z. B. Quasten der Schwerter) in der Warteanimation mit der Zeit langsam länger wurden.

5. Behebung des Fehlers einiger Tastenhinweise in Einstellungen beim Spielen mit dem Wireless-Controller der Xbox-Reihe.

● Audio

1. Behebung der Fehler bei den Soundeffekten bei den Fähigkeiten einiger Figuren, denen bei einigen Gegnern und denen in einigen Fenstern.

2. Behebung des Problems, dass die chinesischen Audioinhalte bei einigen Aufträgen nicht mit den Untertiteln übereinstimmten.

3. Behebung des Problems, dass einige englische Audioinhalte von Figuren und einige japanische Audioinhalte von Aufträgen fehlten.

4. Behebung der Fehler der chinesischen und englischen Audioinhalte bei einigen Figuren und Aufträgen sowie der Fehler der koreanischen Audioinhalte bei einigen NPCs.

● Anderes

1. Behebung des Problems, dass die besondere Rätselvorrichtung in der Sternenschimmerhöhle im Gebiet des „Drachengrats“ unter bestimmten Umständen nicht abgeschlossen werden konnte.

2. Behebung des Problems, bei dem der leuchtende Teil des „Lampenkrauts“ mit gewisser Wahrscheinlichkeit verschwand.

3. Behebung des Anzeigeproblems am Fenster im Büro vom Ordo Favonius in Mondstadt.

4. Anpassung des Effekts der Aura der Blitzbarriere in Inazuma.

5. Behebung des Problems, dass ein Elektrogranum, das eine Figur trug, die ohnmächtig wurde, verschwand, wenn die Figur automatisch ausgewechselt wurde.

6. Behebung des Problems, dass die Angel nach dem Angeln unter bestimmten Umständen an der Hand der Figur verblieb.

7. Behebung des Problems, dass bei der Anwendung von Hilfsmitteln mit geringer Wahrscheinlichkeit Fehlermeldungen auftraten (Nach der Aktualisierung musst du dazu deine Hilfsmittel im Inventar erneut anlegen).

8. Behebung einiger Übersetzungs- und Anzeigefehler in den Sprachen Chinesisch (traditionell), Spanisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Indonesisch, Portugiesisch, Koreanisch, Russisch, Thai, Vietnamesisch und Japanisch sowie Optimierung der Übersetzungstexte (keine Änderung der Effekte selbst; Reisende können die entsprechenden Änderungen durch das Wechseln der Sprache im Paimon-Menü → Einstellungen → Sprache und das Öffnen der jeweiligen Ankündigung einsehen).

◆ Anpassung der Namen einiger NPCs

*Alle Inhalte in diesem Spiel sind rein fiktiv und stehen mit keinen realen Personen, Ereignissen, Gruppen oder Organisationen im Zusammenhang.

Quelle: offizielle Website, abgerufen am 13. Oktober 2021, 11:13 Uhr

Bildquelle: miHoYo