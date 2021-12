Genshin Impact 2.4 Outfits – Trailer gewährt einen Blick auf die Kleidung

Die kommenden Genshin Impact 2.4 Outfits zeigt Entwickler miHoYo in einem neuen Trailer. Outfits gibt es seit Sommer 2021 im Spiel. Bisher allerdings in geringer Anzahl, weshalb zuletzt viele Spekulationen aufkamen. Es wurde gemunkelt, die Entwickler hätten die Idee gar wieder verworfen. Dem ist offensichtlich nicht so.

Mit einem Outfit könnt ihr das Erscheinungsbild einer Figur ändern. Die Genshin Impact 2.4 Outfits ermöglichen dies für Ningguang und Keqing. Das Outfit für Ningguang trägt den Namen „Orchideen-Abenkleid“. Es kann beim kommenden Laternenritual Event freigeschaltet werden und ist somit kostenlos erhältlich. Keqing erhält das alternative Outfit „Üppige Pracht“. Dieses wird über den Shop angeboten und ist demnach kostenpflichtig. Wie die neue Genshin Impact Kleidung aussieht, ziegt der folgende Trailer.

Angekündigt wurde die Kleidung im Livestream zu Version 2.4. Habt ihr diesen verpasst, könnt ihr euch unten eine Aufzeichnung ansehen. Version 2.4 steht ab dem 05. Januar 2022 zur Verfügung. Details zum kommenden Update gibt es in dieser Meldung.

Quelle: offizieller Genshin Impact YouTube Kanal, abgerufen am 27. Dezember 2021 17:32 Uhr

Bildquelle: miHoYo