Genshin Impact 2.5 Details und Trailer

Entwickler miHoYo hat heute im Rahmen eines Livestreams Genshin Impact 2.5 vorgestellt. Die kommende Version trägt den Namen „Während der Sakura-Blüte“ und steht ab 16. Februar 2022 zur Verfügung.

Was erwartet uns mit Genshin Impact 2.5? Mit Yae Miko wird es eine weitere spielbare Figur geben. Yae Miko ist eine 5-Sterne-Figur mit dem Element Elektro. Als Waffe verwendet sie einen Katalysator. Sie wird in der ersten Hälfte von 2.5 im Figuren-Aktionsgebet verfügbar sein. In der zweiten Hälfte kehren Raiden Shougun und Sangonomiya Kokomi zurück. Mit Yae Miko kommt auch ein passender Legendenauftrag. Angekündigt ist zudem der zweite Teil vom Shougun Raiden Legendenauftrag. Dieser muss abgeschlossen werden, ehe der Legendenauftrag der neuen Figur gespielt werden kann.

Ein neuer Boss wurde ebenfalls für Genshin Impact 2.5 angekündigt. Einen Namen hat miHoYo im Stream nicht verraten. Optisch erinnert er allerdings stark an Shougun Raiden. Auch Enkanomiya wird erneut eine Rolle spielen. Mit dem Gerät Bokuso-Kasten gilt es, dort die Dunkelheit zu vertreiben. Bei der Erkundung begegnet ihr einigen neuen Feinden. Es gibt drei Typen der Hülle der Finsternis.

Während der Aktion „Ein Schluck eines beschwipsten Traums“ könnt ihr euch als Wirt in der Taverne von Diluc versuchen und Getränke mixen. Bei der Aktion „Wie von göttlicher Hand geschaffen“ ist Kreativität gefragt. Ihr dürft während dieser eine eigene Sphäre entwerfen und veröffentlichen und ihr habt die Möglichkeit, die Kreationen anderer Reisenden zu testen.

Einen kurzen Teaser auf Genshin Impact 2.6 gab es ebenfalls. Mit 2.6 geht es in ein Gebiet, welches die Große Kluft (engl. The Chasm) genannt wird. Das Gebiet liegt im Westen von Liyue. Ein kleiner Teil davon kann bereits betreten werden. Viel ist über den mysteriösen Ort allerdings nicht bekannt, der sich vom Rest Liyues abheben soll.

Wie gewohnt wurden während des Livestreams drei neue Promo Codes veröffentlicht, die ihr in dieser Übersicht findet, solltet ihr sie noch nicht eingelöst haben. Die Streamaufzeichnung wird zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt. Bei YouTube wird der Stream immer zeitversetzt daher später ausgestrahlt. Der Trailer aus dem Stream und das gezeigte Werbevideo sind allerdings schon verfügbar:

Quellen: Genshin Impact 2.5 Livestream vomm 04. Februar 2022, PlayStation Blog, abgerufen am 04. Februar 2022

Bildquelle: miHoYo