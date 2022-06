Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable kommen in den Game Pass

„You’ll never see it coming“ … lautet eine Textzeile im Persona 5 Battle Theme „Last Surprise“. Dies wäre auch ein wunderbares Motto für die Ankündigung der Spiele Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable für die Xbox.

Persona startete einst als Spin-off der Strategie-Rollenspiel Franchise Shin Megami Tensei und ist inzwischen mindestens genauso populär. Zuletzt konnte die Reihe auch im Westen große Erfolge feiern.

Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable werden via Xbox Game Pass für Xbox One, Xbox Series X|S und Windows PC verfügbar sein. Den Anfang wird das jüngste der Persona-Spiele machen: Persona 5 Royal. Das Rollenspiel erscheint am 21. Oktober 2021.

Quelle: Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Bildquelle: Atlus