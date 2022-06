Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 24 – Auto für das Volk

Kapitel 1: R für Rennen

Auch in dieser Woche ist das Auto fest vorgegeben. Zu fahren ist der 2003 Volkswagen Golf R32. Ihr könnt den Golf bei der Automesse kaufen und müsst dafür 20.000 Credits aufbringen. Der Wagen hat die Klasse B 618. Ein Tuning ist in dieser Woche optional, es kann alles ohne abgeschlossen werden. Möchtet ihr ein Tuning verwenden, bietet sich ein straßentaugliches Build an. Als Klasse ist A ein solider Kompromiss. B genügt grundsätzlich, nach oben geht natürlich auch mehr.

Im Auktionshaus findet ihr das Auto unter der Modellbezeichnung VW Golf ’03. Ein Schnäppchen ist eher unwahrscheinlich. Auch die bereits mit einem Tuning angebotenen Wagen bieten meist keine Ersparnis. Ob das Tuning dann euren Vorstellungen entspricht, lässt sich nur bedingt einschätzen, da ihr lediglich über Umwege im Auktionshaus Details zum Tuning einsehen könnt und nicht zwangsläufig.

Kapitel 2: Rennleistung

Los geht es mit dem Sieg in 2 Straßenrennveranstaltungen. Die Rennserie mit dem hellblauen Symbol. Das Spiel schränkt nicht auf Rundstrecke oder Etappe ein, ihr habt also freie Auswahl. Bei Rundstrecken könnt ihr Zeit einsparen, wenn ihr auf ein Custom Event mit nur einer Runde setzt. Der R32 kann auch auf höheren Schwierigkeitsgraden ohne Tuning gut mithalten. Grundsätzlich habt ihr hier freie Wahl. Sowohl Grad als auch Fahrhilfen könnt ihr nach eigenen Vorstellungen einstellen. Mit Custom-Inhalten ist auch der Verzicht auf Drivatare möglich. In diesem Fall könnt ihr folgendes Rennen verwenden: 111 673 708.

Die kürzesten Rennen der Straßenrennenserie sind die folgenden:

Bola Ocho, Rundstrecke; Rundstrecke; 1,9 Kilometer / Runde

Kathedrale, Rundstrecke; Rundstrecke; 2,2 Kilometer / Runde

Chihuahua, Rundstrecke; Rundstrecke; 2,5 Kilometer / Runde

Smaragd, Rundstrecke; Rundstrecke; 2,5 Kilometer / Runde

Panorámica, Sprint; Etappenrennen; 6,0 Kilometer

Descansar Dorado, Sprint; Etappenrennen; 6,3 Kilometer

Kurz ist nicht gleichzusetzen mit einfach. Bolo Ocho und Kathedrale sind Stadtrennen, die viele als schwerer empfinden. Sie sind durch die Stadt eng, da ihr kaum die Möglichkeit habt, von der Strecke abzukommen und schon das Fahren am Rand problematisch sein kann, wenn dort unsaubere Übergänge sind. Auch Stufen und Treppen sind hier typische Stolperfallen. Vor manchen Häusern sind recht unauffällige Treppen, die im Worst Case für einen Überschlag reichen, wenn ihr sie erwischt. Sauberes Fahren ist auf Stadtstrecken also noch wichtiger.