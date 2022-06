Forza Horizon 5 Festival Spielliste KW 26 2022 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Wenn eure Liste abweicht, prüft ob ihr den kürzlich veröffentlichten Hotfix installiert habt.

Euer Spiel sollte in dem Fall folgende Versionsnummer haben:

Xbox One: 2.478.020.0

Xbox Series: 3.478.020.0

PC: 3.478.020.0

Steam: 1.478.020.0

Der Hotfix behebt nur einen Bug: „Fixed an issue where being part of a large Club and discovering new roads would crash the game“

Quelle: https://support.forzamotorsport.net/hc/en-us/articles/7313512408083-FH5-Release-Notes-June-27th-2022-Hotfix-