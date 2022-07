Xbox Game Pass: Juli Neuzugänge

Es gibt Nachschub für den Xbox Game Pass. Neu dabei sind ab sofort eine Reihe von Spielen aus der beliebten Yakuza-Reihe und das frisch veröffentlichte Last Call BBS. In der Simulation erwarten euch diverse Puzzlespiele. In der folgenden Übersicht seht ihr, welche Spiele in der ersten Monatshälfte des Juli in den Xbox Game Pass aufgenommen werden:

Last Call BBS ; PC; bereits verfügbar

; PC; bereits verfügbar Yakuza 0 ; Cloud, Konsole und PC; bereits verfügbar

; Cloud, Konsole und PC; bereits verfügbar Yakuza Kiwami ; Cloud, Konsole und PC; bereits verfügbar

; Cloud, Konsole und PC; bereits verfügbar Yakuza Kiwami 2 ; Cloud, Konsole und PC; bereits verfügbar

; Cloud, Konsole und PC; bereits verfügbar DJMax Respect V ; Cloud, Konsole und PC; ab 07. Juli 2022

; Cloud, Konsole und PC; ab 07. Juli 2022 Matchpoint: Tennis Championship ; Cloud, Konsole und PC; ab 07. Juli 2022

; Cloud, Konsole und PC; ab 07. Juli 2022 Road 96 ; Cloud, Konsole und PC; ab 07. Juli 2022

; Cloud, Konsole und PC; ab 07. Juli 2022 Escape Academy ; Konsole und PC; ab 14. Juli 2022

; Konsole und PC; ab 14. Juli 2022 Meine Freundin Peppa Wutz ; Cloud, Konsole und PC; ab 14. Juli 2022

; Cloud, Konsole und PC; ab 14. Juli 2022 Overwhelm ; PC; ab 14. Juli 2022

; PC; ab 14. Juli 2022 PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls ; Cloud, Konsole und PC; ab 14. Juli 2022

; Cloud, Konsole und PC; ab 14. Juli 2022 PowerWash Simulator; Cloud, Konsole und PC; ab 14. Juli 2022

Am 15. Juli 2022 werden im Gegenzug einige Spiele aus dem Xbox Game Pass verschwinden. Folgende Games verlassen den Katalog Mitte des Monats:

Atomicrops ; Cloud, Konsole und PC

; Cloud, Konsole und PC Carrion ; Cloud, Konsole und PC

; Cloud, Konsole und PC Children of Morta ; Cloud, Konsole und PC

; Cloud, Konsole und PC Cris Tales ; Cloud, Konsole und PC

; Cloud, Konsole und PC Lethal League Blaze; Cloud, Konsole und PC

Quelle: Xbox Pressemitteilung vom 05. Juli 2022

Bildquelle: SEGA