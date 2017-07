Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux – Zweiter Trailer

Atlus hat am Sonntag einen neuen Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux Trailer veröffentlicht. In dem vier Minuten langen Clip sind diverse Charaktere und zahlreiche Dämonen zu sehen. Auch das Kampfsystem wird gezeigt. Leider ist das Video bisher nur als japanische Version verfügbar. Trotz Sprachbarriere lohnt sich für Fans ein Blick in das Bewegtbildmaterial, da viele Aspekte des Spiels gezeigt werden.

Mittlerweile wurde Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux übrigens für Europa bestätigt. Das Spiel wird von Deep Silver verlegt und 2018 bei uns veröffentlicht. Einen konkreten Termin nannte man bisher nicht.

Quelle: YouTube