Ys VIII: Lacrimosa of DANA ab kommender Woche für PC erhältlich

Lange mussten PC-Spieler auf Ys VIII: Lacrimosa of DANA warten. Nun ist die Veröffentlichung endlich zum Greifen nah. Am 16. April ist Release der PC-Fassung, die bereits vor einigen Monaten erscheinen sollte. Das Spiel wird via Steam und GOG verfügbar sein und inhaltlich der PlayStation 4-Version gleichen. Enthalten ist auch der überarbeitete Text, der Anfang des Jahres im Zuge eines Lokalisationsupdates ins Spiel eingezogen ist.

Wer sich dazu entschließt Ys VIII: Lacrimosa of DANA innerhalb der ersten Woche zu kaufen, erhält einige DLCs als Bonus.

Adol’s Adeventure Essentials DLC (inklusive Silver Armor und Adventurer’s Clothes Kostümen)

Digital Mini Art Book

Digital Soundtrack Sampler

Laxia’s „Eternian Scholar“ Kostüm

Quelle: NIS America Pressemitteilung