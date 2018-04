Shenmue I und II erscheinen für PC, PlayStation 4 und Xbox One

SEGA versüßt uns den ohnehin schon sonnigen Tag mit einer tollen Meldung. Shenmue I und II erscheinen in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Dadurch haben Spieler künftig die Möglichkeit, die beiden beliebten Klassiker nachzuholen oder dieser erneut zu erleben. Die Spiele erscheinen direkt im Doppelpack.

Die Open World Action Adventures verbinden RPG-Elemente, actionreiche Jiu-Jitsu-Kämpfe und Ermittlungsarbeit. Die beiden Spiele erschienen erstmals 2000 und 2001. Sie sorgten seinerzeit für viel Furore, da sie einige zu dieser Zeit moderne und einzigartige Mechaniken boten. So gibt es etwa in den Spielen einen Tag- und Nachtwechsel, NPCs die einen eigenen Tagesablauf haben und wechselnde Jahreszeiten. Die Spiele gelten zurecht als Meilensteine der Videospielgeschichte. Zahlreiche Fans konfrontierten SEGA über die Jahre mit der Bitte nach einer Neuauflage. Die Bitten der Fans wurden nun endlich erhört. Ob SEGA auch eines Tages die lauten Rufe nach einer Skies of Arcadia Neuauflage erhört? Die Hoffnung war vermutlich nie größer.

Quelle: SEGA