In der aktuellen Kalenderwoche gibt es erneut ein Horizon Edition Auto zu ergattern. Nachdem wir uns letzte Woche den 69er Chevy Camaro SS Horizon Edition holen konnten, dürfen wir aktuell den Ford Mustang Boss 302 Horizon Edition erspielen. Wie ihr euch den Mustang und alle anderen Belohnungen sichert, erfahrt ihr im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 27 – Sommersonne Sonnenschein.

#Und sogar noch höher

Als Erstes erwarten uns 10 Ultimative Sprünge, die wir allerdings erstmal ignorieren, da wir für 3 von 4 Aufgaben den Sägewerk Löffellisten-Blaupausenpunkt nutzen können.

Eure Belohnung: Mustang Boss 302 Horizon Edition



#Mehr Löffellisten an der Küste

Für unsere nächste Aufgabe sollen wir eine Löffellisten-Herausforderung abschließen, um 3 Lose zu ergattern. Erstellt euch also eine Löffelliste am Sägewerk Löffellisten-Blaupausenpunkt mit der Löffellistenart „Strecke festlegen“, sucht euch einen Song aus und los geht’s. Am Start dreht ihr euch einfach um 180 Grad und springt solange über die Hügel, bis ihr den Erfolg habt. Anschließend driftet ihr fünf 20.000 Punkte Combos auf dem Grip-Weg für 5 ultimative Fähigkeitsketten und fertig sind die ersten 3 Aufgaben. Idealerweise fangt ihr eure Kombos schon während der Sprünge an.

Ihr wollt euch keine eigene Löffelliste bauen? Kein Problem, dann nutzt einfach meine im Nissan Silvia Spec-R, solltet ihr mit mir befreundet sein.

Wenn euch die Kombos so nicht gelingen, könnt ihr zudem auf jede beliebige andere Art viele Punkte sammeln. Für eine ultimate Fähigkeitskette müsst ihr 120.000 Punkte holen. Dies gelingt zum Beispiel auch leicht, indem ihr durch Plantagen driftet und dort Zerstörung, Landschaftsbau, Drifts, J-Turns und Co. verbindet.

Eure Belohnung: 3 Lose

#Wer was kann, der kann was

Diese Aufgabe solltet ihr schon haben. Hierfür sind die fünf ultimativen Fähigkeitsketten nötig.

Eure Belohnung: 55.000 CR

#Ich und all mein Holz

Für unsere letzte Aufgabe sollen wir 3 Sterne beim Sägewerk Gefahrenschild schaffen. Versucht ein paar Sprünge und wenn es nicht klappt, nutzt die Rückspulfunktion. Der Anlauf ist nicht ohne, da ihr durch Bäume hindurch müsst und ein sauberer Absprung Pflicht ist. Dieses Gefahrenschild gehört zu den vielleicht schwersten im Spiel. Die Rückspulfunktion hilft dabei, den idealen Anlauf zu meistern.

Eure Belohnung: 50.000 EP

Ihr habt Fragen oder Anregungen? Kein Problem, denn wir interessieren uns für unsere Leserinnen und Leser. Neben unseren Guides führen wir unseren Forza Horizon 3 Club [tggR] totallygamergirl Racing mit unserer Drift Abteilung [GDDS] German Drift DragonS, die es nicht als einzelnen Club gibt.

Stefan, Gamertag: tgg DeviL