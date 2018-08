Monster Hunter: World ab sofort bei Steam verfügbar, Box in Kürze

Die Monster Hunter: World PC-Version ist ab sofort via Steam verfügbar. Wenn ihr kein Fan digitaler Käufe seid und lieber eine Box im Regal stehen habt, könnt ihr die schon bald haben. Ab dem 3. September ist die Monster Hunter: World Box-Version für den PC erhältlich.

Monster Hunter: World ist das bestverkaufte Spiel in der Firmengeschichte von Capcom. Es erschien Anfang 2018 für PlayStation 4 und Xbox One. Seitdem erfreut sich World sehr großer Beliebtheit und begeistert Millionen Spieler.

In Monster Hunter: World folgt ihr der Reise der Drachenältesten. In einem lebendigen Ökosystem begebt ihr euch auf die Jagd nach Monstern und versucht die Geheimnisse der neuen Welt zu lüften. Was hat es mit dem beeindruckenden Zorah Magdaros auf sich? Der kolossale Drachenälteste stellt euch vor einige Rätsel, die es zu erforschen gilt. In Zukunft werden PC-Spieler außerdem Zugang zu Zusatzinhalten und Kollaborationen erhalten, die Capcom nach der Veröffentlichung der Konsolen-Version veröffentlicht hat. In Kürze sollen dazu weitere Informationen folgen.

Monster Hunter: World Systemanforderungen:

■EMPFOHLEN

Betriebssystem: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64 Bit benötigt)

Prozessor: Intel® Core™ i3 8350 4GHz oder Intel® Core™ i7 3770 3.4GHz oder AMD Ryzen™ 5 1500X

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (VRAM 3GB) oder AMD Radeon™ RX 570X (VRAM 4GB)

DirectX: Version 11

Festplatte: 20 GB verfügbarer Speicher

Soundkarte: DirectSound-kompatibel (DirectX® 9.0c oder höher)

Weiteres: Mouse, Keyboard und Game Pads (sowohl DirectInput als auch XInput) unterstützt.

30FPS bei 1080p bei Grafikeinstellung HOCH.

■MINIMUM

Betriebssystem: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64 Bit benötigt)

Prozessor: Intel® Core™ i5-4460, 3.20GHz oder AMD FX™-6300 und höher

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA® GeForce® GTX 760 oder AMD Radeon™ R7 260x(VRAM 2GB und höher)

DirectX: Version 11

Festplatte: 20 GB verfügbarer Speicher

Soundkarte: DirectSound-kompatibel (DirectX® 9.0c oder höher)

Weiteres: Mouse, Keyboard und Game Pads (sowohl DirectInput als auch XInput) unterstützt.

30FPS bei 1080p bei Grafikeinstellung NIEDRIG.

Quelle: Capcom Pressemitteilung

Bildquelle: Capcom