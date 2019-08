Fire Emblem: Three Houses Teestunden – Die Blauen Löwen Guide

In diesem Guide dreht sich alles um die Teestunden mit den Blauen Löwen in Fire Emblem: Three Houses. Welche Teesorten mögen die Charaktere? Welche Gesprächsthemen lassen ein lebhaftes Gespräch entstehen und welche Reaktionen sollte Byleth im Anschluss zeigen, wenn sie zuvor mit den Gesprächsthemen punkten konnte? Auf diese Fragen findet ihr hier eine Antwort.

Möchtet ihr mehr über die Teestunden allgemein wissen, kann ich euch meinen Guide zum Feature ans Herz legen. Habt ihr die Teestunden noch nicht im Spiel freigeschaltet, findet ihr hier eine kurze Anleitung dazu.

Die Charaktere in diesem Guide sind alle nach Alphabet sortiert, damit ihr leichter den Überblick behaltet. Die Gesprächsthemen und Reaktionen sind farbig dargestellt. Rote Antworten und Themen überzeugen euren Besuch zur Teestunde nicht. Mit den grünen Themen und Reaktionen liegt ihr goldrichtig.

Der Guide ist work in progress, da es Dutzende Spielstunden dauert, sämtliche Optionen bei den Teestunden zu testen und diese gleichzeitig zu dokumentieren, um sie schließlich in Tabellen zu verarbeiten.

Fire Emblem: Three Houses Teestunden – Die Blauen Löwen

Annette

Teesorten: Süßer Apfeltee

Gesprächsthemen Annette

Die Zukunft ... Danke für alles ... Klassen, die gefallen … Verlässliche Verbündete … Kinder auf dem Markt ... So was ist romantisch ... Verlässlichkeit ... Erinnerung mit Herzrasen … Mysterien des Klosters ... Jemand Bewundernswertes … Fähige Kameraden ... Katastrophen in der Küche ... Ein guter Ratschlag ... Entspannen in der Sauna ...

Reaktionen Annette

Wenn man putzt, muss man es mit ganzem Herzen tun! Sonst verschwendet man seine Zeit! Nicken Vielleicht hätte ich einen Kuchen backen sollen oder so … Tee trinken Nicken Widersprechen Keine Mühe ist je umsonst … Das hat mein Vater immer gesagt. Schelten Nicken Seufzen Ermutigen

Ashe

Teesorten: Pfefferminztee

Gesprächsthemen Ashe

Heutiges Befinden … Die Existenz der Wappen … Veränderungen ... Wonach man strebt ... Die Bücher der Bibliothek ... Leckereien zum Teilen … Nette Verbündete … Kürzlich gelesene Bücher ... Erinnern an die Akademie ... Die Oper ... Knappe Angelegenheiten ... Katzen ...

Reaktionen Ashe

Ich habe noch viel zu lernen! Ich muss noch mehr trainieren. Kommentieren Erröten Widersprechen Ich kann gut mit Kindern umgehen. Ich hab mich um meine jüngeren Geschwister gekümmert, seit ich klein war. Bewundern Erröten Ermutigen

Dedue

Gesprächsthemen Dedue

Verträumte Ritter … Sicherheit im Kloster Schuluniformen ... Ein neues Strategem … Das Paar im Hof ... Mögliche Trainingspartner … Arbeitszeiten der Wachen … Dimitri ... Das Kloster erkunden ... Perfekte Rezepte ...

Reaktionen Dedue

Ich bin Schwert und Schild Seiner Hoheit. Ich muss mich immer weiter verbessern. Ermutigen Widersprechen Erröten Wolltest du etwas mit mir besprechen? Nicken

Dimitri

Gesprächsthemen Dimitri

Die letzte Schlacht … Gute Witze ... Fódlans Zukunft ... Ich möchte mehr wissen … Unser erstes Treffen ... Veränderungen ... Zusammenarbeiten ... Waffenpflege ... Mächtige Waffen ...

Reaktionen Dimitri

Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal ein nettes und entspanntes Gespräch geführt habe … Kommentieren Tee trinken Lachen

Felix

Gesprächsthemen Felix

Das Kloster erkunden … Katzen ... Eine neue Schwerttechnik ... Waffenpflege ... Verlässlichkeit … Lieblingssüßigkeiten ... Knappe Angelegenheiten … Die Bücher der Bibliothek ... Verträumte Ritter ... Das Alter erraten ... So was ist romantisch ... Veränderungen ... Träumen vom Faulenzen ... Großartige Leistungen ... Ein neues Strategem ... Die letzte Schlacht ... Einschätzen von Freunden ... Ein starkes Bataillon ... Kinder auf dem Markt ... Träume für die Zukunft ... Mächtige Waffen ...

Reaktionen Felix

Ich bin froh, dass ich in eine Familie von Kriegern geboren wurde. Ich schwinge das Schwert, schon seit ich denken kann. Bewundern Widersprechen Wappen, Blutlinien, Ritter … Kleinigkeiten. Können und Überleben, nur darauf kommt es an. Kommentieren Bewundern

Ingrid

Teesorten: Pfefferminztee

Gesprächsthemen Ingrid

Schultage Was beunruhigt ... Die ersten Schwärmereien ... Als wir gemeinsam lachten … Die Bücher der Bibliothek ... Das Kloster erkunden … Großartige Leistungen ... Danke für alles ... Tischgenossen ... Ein guter Ratschlag ... Aussicht auf der Brücke ...

Reaktionen Ingrid

Als Kind haben mein Vater und mein Bruder immer auf mich geschimpft, weil ich so viel Zeit mit meinem Pferd verbracht habe. Erröten Lachen Bewundern Es ist warm beim Kloster und der Boden ist fruchtbar … Ich bin wirklich neidisch. Seufzen Schelten Kommentieren Ich denke schon Mal über mein nächstes Essen nach … Kommentieren Lachen Seufzen

Mercedes

Gesprächsthemen Mercedes

Einladung zum Abendessen … Die Zukunft … Aussicht auf der Brücke ... Traumziele ... Schwächen überwinden ... Perfekte Rezepte ... Verlässliche Verbündete ... Das Paar im Hof ... Tischgenossen ... Danke für alles ... Jeralt ... Arbeitszeiten der Wachen ... Unser erstes Treffen ... Seltsamer Fisch im Teich ... Nette Verbündete ...

Reaktionen Mercedes

Ich finde es schön, wie still es hier im Dom ist. Dar beruhigt das Gemüt! Schelten Erröten Nicken

Sylvain

Gesprächsthemen Sylvain

Danke für alles ... Lieblingssüßigkeiten … Jemand Bewundernswertes … Katzen … Die ersten Schwärmereien ... Träume für die Zukunft … Ein guter Ratschlag ... Einladung zum Abendessen … Entspannen in der Sauna ...

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Fire Emblem: Three Houses