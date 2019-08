Fire Emblem: Three Houses Teestunden – Die Schwarzen Adler Guide

In diesem Guide dreht sich alles um die Teestunden mit den Schwarzen Adlern in Fire Emblem: Three Houses. Welche Teesorten mögen die Mitglieder des Hauses? Welche Gesprächsthemen lassen ein lebhaftes Gespräch entstehen und welche Reaktionen sollte Byleth im Anschluss zeigen, wenn sie zuvor mit den Gesprächsthemen punkten konnte? Auf diese Fragen findet ihr hier eine Antwort.

Möchtet ihr mehr über die Teestunden allgemein wissen, könnt ihr hier einen Blick in meinen Guide zum Feature werfen. Habt ihr die Teestunden noch nicht im Spiel freigeschaltet, findet ihr hier eine kurze Anleitung dazu.

Die Charaktere in diesem Guide sind alle nach Alphabet sortiert, damit ihr leichter den Überblick behaltet. Die Gesprächsthemen und Reaktionen sind farbig dargestellt. Rote Antworten und Themen überzeugen euren Besuch zur Teestunde nicht. Mit den grünen Themen und Reaktionen liegt ihr goldrichtig.

Der Guide ist work in progress, da es Dutzende Spielstunden dauert, sämtliche Optionen bei den Teestunden zu testen und diese gleichzeitig zu dokumentieren, um sie schließlich in Tabellen zu verarbeiten.

Fire Emblem: Three Houses Teestunden – Die Schwarzen Adler

Bernadetta

Gesprächsthemen Bernadetta

Das Essen im Speisesaal … Entspannen in der Sauna ... Süße Accessoires ... Lieblingssüßigkeiten ... Mysterien des Klosters … Der ideale Magister ... Großartige Leistungen ... Katzen … Gern gesehene Geschenke …

Reaktionen Bernadetta

Bitte hör mir nicht mehr heimlich beim Singen zu, in Ordnung? Ermutigen Nicken Lachen

Ferdinand

Gesprächsthemen Ferdinand

Zusammenarbeiten … Die Bedeutung des Adels ... Fehler beim Kochen ... Die Oper ... Das Alter erraten ... Ein guter Ratschlag ... Knappe Angelegenheiten ... Die Existenz der Wappen ... Entspannen in der Sauna … Jemand Bewundernswertes … Lieblingssüßigkeiten ... Kürzlich gelesene Bücher ...

Reaktionen Ferdinand

Schon als Kind habe ich das Reiten und Kämpfen geliebt. Aber die Leute haben mir immer gesagt, ich müsse mich mehr wie ein Adliger benehmen. Kommentieren Bewundern In deiner Nähe fühlt man sich einfach wohl. Ich kann irgendwie nicht anders, als dir mein Herz auszuschütten. Erröten

Petra

Gesprächsthemen Petra

Fódlans Zukunft ... Baden im Meer ... Kürzlich gelesene Bücher …

Reaktionen Petra

Danach muss ich lernen, trainieren, putzen, Übungskampf machen … Viel zu tun. Widersprechen

