Fire Emblem: Three Houses – Fahle Schatten neuer Charakter enthüllt

Im Januar kündigte Nintendo den DLC Fire Emblem: Three Houses – Fahle Schatten an. Dieser erscheint am 12. Februar 2020. Mit der Ankündigung wurden auch vier neue Charaktere vorgestellt: Balthus, Yuri, Constance und Hapi.

Nun haben die Entwickler einen weiteren Charakter vorgestellt. Aelfric (in der japanischen Version Alphard) ist der Mann, der für die Kirche der Seiros den Abyssus bewacht. Er wird als ruhig und barmherzig beschrieben. Zudem hat er sich für die Gründung des Hauses der Silberwölfe eingesetzt.

Quelle: Fire Emblem Japan Twitter

Bildquelle: Nintendo