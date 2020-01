Fire Emblem: Three Houses – Fahle Schatten DLC erscheint im Februar

Der Fire Emblem: Three Houses – Fahle Schatten DLC erscheint am 13. Februar 2020 für die Nintendo Switch. Fahle Schatten ist der finale DLC für Three Houses und Teil vom Erweiterungspass. Für Fans dürfte die Veröffentlichung im Februar ein Grund zur Freude sein. Bisher hieß es, der DLC erscheint bis Ende April 2020.

In Fire Emblem: Three Houses – Fahle Schatten lernt ihr das geheime vierte Haus der Militärakademie kennen, das Haus der Silberwölfe. Unter dem Kloster verbergen sich zahllose Gänge. Was hat es mit den Mythen und Gerüchten über den Abyssus auf sich?

Es heißt, dort leben jene, die das Tageslicht scheuen. Das Haus der Silberwölfe hat keinen Lehrer, der es anführt. Mitglieder sind Balthus, Yuri, Constance und Hapi. Fahle Schatten wird als zusätzliche Nebenhandlung beschrieben. Die Silberwölfe haben also scheinbar keine eigene Route.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo