Fire Emblem: Three Houses Jeritza rekrutieren

Dank einem kostenlosen Update könnt ihr in Fire Emblem: Three Houses Jeritza für euch kämpfen lassen. Jeritza schließt sich euch erst im zweiten Teil des Spiels – nach dem Zeitsprung – an und auch nur in einer der vier Routen des Spiels.

Für Jeritza benötigt ihr nicht den Season Pass. Es genügt, das Update 1.10 installiert zu haben, welches im November 2019 zur Verfügung gestellt wurde. Ist euer Spiel auf dem neuesten Stand, habt ihr also Zugang zu Jeritza.

Damit er sich euch anschließt, müsst ihr die Route von Edelgard (Crimson Flower) Route spielen. Falls ihr keinen passenden Spielstand habt, erfahrt ihr hier wie ihr die Route spielen könnt. Habt ihr einen geeigneten Spielstand, aber schon weiter gespielt, schließt er sich euch dennoch an.

Ihr müsst in Fire Emblem: Three Houses Jeritza nicht rekrutieren, wie ihr es von anderen Charakteren kennt. Er schließt sich euch automatisch an, sobald ihr nach dem Zeitsprung wieder in Garreg Mach seid.

Jeritza Unterstützungslevel S

Während der DLC-Charakter Anna keine Unterstützungslevel hat, könnt ihr mit Jeritza einen S-Rang erreichen. Da die Route von Edelgard relativ kurz ist, solltet ihr euch dafür allerdings direkt ins Zeug legen, sobald er euch unterstützt. Das Geschlecht von Byleth spielt übrigens keine Rolle – ihr könnt sowohl mit männlichem als auch weiblicher Byleth Unterstützungslevel S erreichen.

Ihr könnt Jeritza mit Eulenfeder, Jagddolch, Leckeres Gebäck, Rosen und Wetzstein eine Freude machen. Die folgenden Dinge solltet ihr ihm nicht schenken: Blauschimmelkäse, Monarchenwissen und Wappenkundebuch. Ihm könnt ihr außerdem das verlorene Item Rüstungsverschluss geben.

Das Unterstützungslevel könnt ihr außerdem verbessern, indem ihr Teestunden, Sauna (kostenpflichtiger DLC), Speisesaal und Co. nutzt. Im Kampf Seite an Seite kämpfen ist ebenfalls hilfreich. Für die Teestunden findet ihr hier einen Guide mit geeigneten Teesorten, Antworten und Reaktionen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Fire Emblem: Three Houses