Detroit: Become Human erscheint am 22. Dezember für PC

In den letzten Monaten sind einige Spiele von Entwickler Quantic Dream für den PC erschienen. Am 22. Dezember folgt Detroit: Become Human. Die PC-Version wird über den Epic Games Store erhältlich sein und kann dort schon jetzt vorbestellt werden. Das Spiel kostet 39,90 Euro.

Worum geht es in Detroit: Become Human? Das Spiel zeigt eine fiktive und hoch technisierte Zukunft. In der sind Androiden nicht mehr aus dem Alltag der Menschen wegzudenken. Sie erledigen Botengänge, sorgen für Ordnung in der Wohnung, arbeiten bei Behörden oder hüten Kinder. Der einzige Zweck der Androiden ist es, der Menschheit zu dienen. Bis diese beginnen, für ihre Freiheit zu kämpfen. Den Ausgang der Geschichte bestimmt ihr – mit euren Handlungen. Dabei kommt ihr mehr als einmal in moralische Zwickmühlen.

Aktuell ist das Spiel nur für die PlayStation 4 erhältlich. Die PS4-Version wurde von Kritikern und Spielern gleichermaßen gelobt.

Unten könnt ihr euch einen Detroit: Become Human Trailer ansehen, um euch ein Bild vom Spiel zu machen.

Quelle: Quantic Dream

Bildquelle: Quantic Dream