Persona 5 Royal True Ending freischalten

Persona und auch die Spin-Offs Shin Megami Tensei sind dafür bekannt mehrere Enden zu bieten. Persona 5 Royal stellt hier keine Ausnahme dar. Welches Ende euch erwartet, hängt von euren Handlungen im Spiel ab. Dieser Guide hilft euch das Persona 5 Royal True Ending freizuschalten. Was dieses bietet, spoilere ich selbstverständlich nicht. Der Beitrag soll euch dabei helfen, das True Ending nicht zu verpassen, was in Anbetracht der enorm hohen Spielzeit sehr ärgerlich wäre, verzichtet aber so weit wie möglich auf Spoiler.

Vertraute

Der erste Schlüssel zum Erhalt des True Endings sind Vertraute. Die folgenden Bedingungen müsst ihr erfüllen.

Takuto Maruki

Ihr müsst mit Maruki bis zu 11/18 Rang 9 erreichen. Dies ist relativ einfach, da er kurz nach Abschluss des ersten Palastes an die Schule kommt. Ihr könnt ihn direkt nach der Schule in dieser aufsuchen. Ihr findet ihn im Fachgebäude nahe des WCs. Rang 6 und alles darüber hinaus ist erst ab 9/19 möglich. Habt ihr 9 bis 11/18 erreicht, schaltet ihr schließlich automatisch den letzten Rang frei. Rang 10 gibt es an 11/18, holt euch 9 also spätestens in den Tagen davor.

Goro Akechi

Auch Goro Akechi spielt eine wichtige Rolle, um das True Ending zu erreichen. Mit ihm müsst ihr bis zu 11/17 Rang 8 erreichen. Um Rang 8 zu erhalten, müsst ihr gegen ihn kämpfen, weshalb ihr entsprechend vorbereitet sein solltet. Fluchschaden ist hier sehr effektiv und erleichtert euch das Leben. Erreicht ihr Rang 8 wie vorgesehen, werdet ihr im Verlauf der Story automatisch die Ränge 9 und 10 freischalten. Dies wird im Palast (Schiff) der Fall sein, kurz bevor ihr dessen Ende erreicht.

Wichtig ist zudem, euer Wissen zeitig zu erhöhen. Ihr benötigt mindestens Stufe 4 (Enzyklopädisch) für Rang 7. Euer Wissen könnt ihr ohne Zeitverlust durch Kreuzworträtsel erhöhen, die gelegentlich im Leblanc liegen. Hier findet ihr die Lösungen dafür.

Ihr könnt außerdem in der Bibliothek lesen, im Cafe lernen, mit Hifumi den Rang steigern und mit richtigen Antworten im Unterricht glänzen. Hilfe dafür findet ihr hier. Auch mit Makoto könnt ihr euer Wissen verbessern.

Kasumi Yoshizawa

Ebenfalls entscheidend ist eure Verbindung zu Kasumi. Bis 12/22 müsst ihr mit ihr Rang 5 erreichen, was das bis dahin mögliches Maximum ist. Dieses Ziel ist am leichtesten zu erreichen, da sie sich öfter bei euch melden wird und es nicht viel zu beachten gibt.

Ihr habt mehr als genug Zeit, die jeweiligen Ränge mit den Vertrauten zu erreichen. Trotzdem solltet ihr diese Ziele nicht aus den Augen verlieren und priorisieren. Es gibt einige Spielabschnitte, in denen ihr keine Freizeit beliebig verbringen könnt, da das Spielgeschehen in diesen Abschnitten festgeschrieben ist. Auch die Schulferien ändern einige Dinge. Zwar bleibt neben diesen Abschnitten mehr als genug Zeit, trotzdem solltet ihr diese wichtigen Meilensteine nicht aus dem Blick verlieren. Vertraute sind immer nur an festgelegten Tagen zu finden – daher könnt ihr euch hier mit schlechtem Zeitmanagement durchaus verzetteln. Was Maruki betrifft, werdet ihr vom Spiel übrigens mehrfach auf das zeitkritische Datum hingewiesen. Spätestens wenn dies passiert und ihr noch nicht den nötigen Rang für das True Ending erreicht habt, solltet ihr einen Zahn zulegen.

Verhör mit Sae Niijima

Im Spielverlauf wird euch Sae Niijima öfter begegnen. Ihr sitzt ihr in einem Verhörzimmer gegenüber. Entscheidend ist hier das Ereignis an 11/20. In diesem Verhör kommt es auf eure Antworten an. Ohne an dieser Stelle zu sehr ins Detail zu gehen – Sae wird euch nach euren Komplizen fragen. Leugnet sie zu kennen oder verneint anderweitig. Ein Beispiel findet ihr im Screenshot. Auf gar keinen Fall dürft ihr sie an Sae im Verhör ausliefern. Auch ohne euch hier sämtliche Antworten und Details zum Verhör vorzugeben, werdet ihr zu gegebener Zeit wissen, wovon ich schreibe. Der zweite Teil eurer Vernehmung ist hingegen nicht mehr relevant. Hier könnt ihr wieder nach eigenem Gusto antworten. Es geht in diesem Teil um Goro Akechi.

Drittes Semester – Angebote ausschlagen

Habt ihr bis hierhin alles richtig umgesetzt, erwarten euch noch zwei Entscheidungen im neuen dritten Semester. Ihr werdet an 1/9 und 2/2 ein Angebot bekommen. Ohne auch hier zu sehr auf die Story einzugehen – schlagt beide Angebote aus, um das Persona 5 Royal True Ending zu erreichen!

Ergänzungen

Persona 5 Royal bietet euch eine Vielzahl von Spielständen, die ihr als Absicherung nutzen könnt. Legt euch vor den zeitkritischen Events einen Backupspielstand an, damit ihr im Bedarfsfall korrigieren könnt. Bei den Backupspielständen solltet ihr einige Tage vor den angegebenen Fristen speichern, damit ihr im Zweifelsfall genug Luft habt, den Kurs zu berichtigen.

Zum ersten Mal könnt ihr euren Fortschritt im November kontrollieren. Schaltet ihr wie angegeben den finalen Rang mit Takuto Maruki frei, seid ihr auf Kurs Richtung True Ending. Goro Akechi könnte euch verunsichern – bedingt durch die Story des Spiels. Lasst euch nicht aus dem Konzept bringen. Auch wenn es eine gefühlte Ewigkeit und tatsächlich einige Spielstunden dauert, bis ihr mit ihm Rang 10 erreicht, wenn ihr alles bis Rang 8 richtig gemacht habt, seid ihr auch hier auf Kurs.

Auch bei Sae Niijima habt ihr eine Möglichkeit zu überprüfen, ob ihr noch auf Kurs seid. Wenn ihr mit ihr nach dem erwähnten Verhör nicht Rang 10 erreicht, ist eine Bedingung für das True Ending nicht erfüllt worden. Dies passiert zwischen Maruki und Goro! Bei Kasumi gibt es ein solches Event nicht, aber ihr Rang 5 ist keine große Sache. Kurz vor Abschluss von Shido’s Palast sind alle anderen relevanten Vertrauten auf Rang 10 gestiegen und ihr könnt euch sicher sein, dass das True Ending zum greifen nah ist.

Die Angebote, die euch im Januar und Februar unterbreitet werden, sind sehr offensichtlich. Macht euch keine Sorgen diesbezüglich, auch wenn diese im Guide sehr kryptisch erscheinen mögen. Details würden euch nur unnötigerweise den Spielspaß mit Spoilern verderben. Habt ihr die Schritte im Guide befolgt, seht ihr als Belohnung das True Ending mitsamt weiteren Szenen.

