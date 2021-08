Genshin Impact Aloy zeigt sich in einem weiteren Trailer, neue Details

In Kürze erweitert in Genshin Impact Aloy die Riege der spielbaren Figuren. Sie ist der erste Crossover-Charakter den es geben wird und bekannt aus Horizon Zero Dawn. Daher erhalten auch zunächst nur Spieler, die auf einer PlayStation aktiv sind, die 5-Sterne-Figur kostenlos. Nachdem Sony schon kürzlich einen Trailer zum Genshin Impact Auftritt von Aloy veröffentlicht hat, folgt heute ein weiterer über den offiziellen YouTube-Kanal des Spiels. Passend dazu haben die Entwickler Details zur Figur bereitgestellt.

Die Genshin Impact Figur Aloy setzt einen Bogen als Waffe ein und nutzt die Kraft von Kryo (Eis). Sie ist eine wandernde Heldin und hat daher keine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Region. Ihr Standardangriff kann 4 Bogenschüsse in Folge abgeben. Mit einem heftigen Schlag erhält die Pfeilspitze Frost und verursacht dadurch Kryo-Schaden. Dafür müsst ihr die Angriffstaste gedrückt halten, bis der Angriff vollständig aufgeladen ist. Sie kann zudem im Kampf Explosionen und Kryo-Schaden verursachen.

Aloy erhaltet ihr in Genshin Impact, wenn ihr Abenteuerstufe 20 oder höher erreicht habt. Sie wird direkt via Nachricht im Spiel verschickt. Die Aktion ist limitiert. Sie läuft ab der Aktualisierung auf Version 2.1 bis zur Wartung zur Aktualisierung auf Version 2.2. Diese ist für den 13. Oktober 2021, 05:59 Uhr, UTC+8 geplant. Wer sich innerhalb dieses Zeitraums auf einer PlayStation 4 oder PlayStation 5 bei Genshin Impact anmeldet bekommt Aloy via Nachricht.

Ab der Aktualisierung auf Version 2.2 bis zur Wartung für 2.3 erhalten Spieler auf allen anderen Plattformen Aloy per Nachricht. Der Zeitraum hier läuft bis zum 24. November 2021, 05:59 Uhr, UTC+8.

Inzwischen ist auch geklärt, wie es mit dem Sternenbild von Aloy aussieht. Zwar gab es Spekulationen, es wäre direkt gefüllt, dies ist aber nicht korrekt. Zunächst gibt es keine Möglichkeit, Stella Fortuna für sie zu erhalten. Die Entwickler schreiben dazu: „Der Moment, Aloys Sternenhimmel zu erleuchten, ist och nicht gekommen.“ Diese Aussage lässt vermuten, dass das zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein wird.

Anders sieht es mit Material zur Verbesserung der Figur aus. Dieses erhaltet über über das Erkunden, Sphären und von Gegnern. Freundschafts-EP könnt ihr ebenfalls für sie sammeln und sie so auf Freundschaftsstufe 10 bringen. Es wird ein Genshin Impact Aloy Namenskärtchen geben. Dies erhaltet ihr wie gewohnt für das Erreichen von Freundschaftsstufe 10. In die Kanne der Vergänglichkeit könnt ihr sie ebenfalls einladen.

Quelle: offizielle Website zum Spiel

Bildquelle: miHoYo