Seit dem umfangreichen 2.0 Update könnt ihr in Animal Crossing: New Horizons Café Taubenschlag freischalten. Das Café gehört zum Umfang des Updates und ist damit kostenlos. Es ist nicht Teil vom Happy Home Paradise DLC, welcher kostenpflichtig ist.

Voraussetzungen um in Animal Crossing: New Horizons Café Taubenschlag freischalten zu können

2.0 Update für das Spiel muss installiert sein

Museum ist auf der Insel eröffnet

Mindestens ein Fisch, Insekt, Fossil und Kunstwerk muss im Museum ausgestellt sein, die Kunstabteilung muss freigeschaltet sein

Insel-Bewertung (Image) von mindestens 3 Sternen

K.K. muss seinen ersten Auftritt auf der Insel absolviert haben

Inselsprecher (andere Spieler können zwar das Café benutzen, aber nicht freischalten!)

Lasst uns einen genaueren Blick auf die Voraussetzungen werfen. Vieles davon geht Hand in Hand. Schon kurz nach Spielbeginn könnt ihr das Museum eröffnen. Spendet dort, was das Zeug hält. Grabt täglich nach Fossilien, fangt alles an saisonalen Käfern und Fischen, was euch vor die Angel und den Kescher kommt und füllt euer Museum damit. Mit der Zeit wird Eugen von der Idee berichten, das Museum um eine Kunstausstellung im Museum zu eröffnen und ihr werdet zum ersten Mal auf eurer Insel Reiner begegnen. Nun müsst ihr nur noch das Kunstwerk von ihm erwerben – welches bei dieser ersten Begegnung immer ein Original ist – und lasst dieses schließlich im Museum ausstellen.

Auch die Sache mit dem Auftritt von K.K. und der Inselbewertung gehen Hand in Hand. Dekoriert die Insel, habt die maximal Anzahl an Bewohnern, baut Aufgänge, Brücke, Wege und Co., um das Image zu erhöhen. Wie viele Sterne eure Insel hat, erfragt ihr bei Melinda im Rathaus. Sobald sie zum ersten mal sagt ihr hättet eine Bewertung von drei Sternen, löst dies einen Dialog mit Toom Nook aus. Am nächsten Tag – unabhängig vom Wochentag – kommt K.K. zum ersten Mal auf eure Insel und tritt auf. Ihr seht den Abspann vom Spiel. Die 3 Sterne-Wertung sind eine entscheidende Schranke für viele Dinge im Spiel. Keine Sorge, falls ihr das Spiel erst neu habt und beginnt. Diese Hürde ist gar nicht so schwer zu nehmen.

Café Taubenschlag freischalten

Alle Voraussetzungen für das Animal Crossing: New Horizons Café Taubenschlag erfüllt? Dann lasst uns einen Blick auf die eigentliche Freischaltung werfen. Solltet ihr gerade erst den allerersten Auftritt von K.K. erlebt haben, müsst ihr den Folgetag abwarten!

Betretet das Museum. Eugen hat eine Gedankenblase. Sprecht ihn an. Er erzählt euch davon, wie gern er ein Café eröffnen würde und von seinem verschwundenen Freund. Er überreicht euch ein Foto von Kofi. Bei dessen Suche kommt ihr ins Spiel. Begebt euch nach dem Gespräch zum Anlegesteg eurer Insel. Dort liegt Käpten mit seinem Boot vor Anker. Für 1.000 Meilen könnt ihr einen Ausflug mit ihm unternehmen. Er bringt euch – dies geht übrigens einmal pro Tag – auf eine mysteriöse Insel. Dort begegnet ihr Kofi. Sprecht ihn an. Ihr erhaltet von ihm ein Gyroiden-Fragment. Sobald ihr mit Käpten zurück zu eurer Insel fahrt, kehrt ihr zurück ins Museum. Sprecht dort mit Eugen und berichtet von eurem Erfolg. Der kündigt an, dass das Museum für einen Tag geschlossen wird, damit das Café geöffnet werden kann. Erst am darauffolgenden Tag könnt ihr endlich Café Taubenschlag besuchen.

Was erwartet euch im Café Taubenschlag?

Café Taubenschlag hat durchgehend geöffnet. Wann immer euch danach ist, könnt ihr für 200 Sternis einen Kaffee trinken. Dafür setzt ihr euch an die Theke zu Kofi. Zum Mitnehmen gibt es Kaffee für 300 Sternis. Den erhaltet ihr, wenn ihr euch auf die Matte bei der Kasse stellt. Vorausgesetzt, ihr hattet zuvor an drei verschiedenen Tagen einen Kaffee bei Kofi. Zwar könnt ihr auch an einem Tag mehrere Kaffee trinken, dies hat jedoch keinen Effekt! Coffee to go kündigt Kofi an, sobald ihr ihn freischaltet. Er sagt dann, ihr könnt ab morgen auch an der Theke zum Mitnehmen bestellen.

Gelegentlich begegnet ihr im Café euren Nachbarn oder besonderen Charakteren wie Melinda, Smeralda oder Jakob. Ihr könnt zudem das amiibo-Callcenter nutzen, um via amiibo-Karte oder Figur Charaktere in das Café einzuladen. Manchmal kommen Besucher auch in Begleitung. Eufemia etwa bringt ihren Bruder Eugen mit.

Trinkt ihr regelmäßig bei Kofi ein Tässchen Kaffee, bietet er euch mit der Zeit auch Taubenmilch an und belohnt eure regelmäßigen Besuche mit Geschenken. Zum Beispiel mit dem Rezept für den Café-Taubeschlag-Keks, Kaffeebohnen, einer Kaffeepflanze, einem Siphon und dem Gurroid – ein besonderer Gyroid, der nur durch regelmäßige Besuche im Café Taubenschlag zu bekommen ist und nicht ausgegraben werden kann.

An den Tischen könnt ihr mit euren Freunden via Multiplayer auch gemeinsam Kaffee genießen. Den könnt ihr getrennt oder zusammen bezahlen, – ganz wie es euch beliebt. Übrigens: Bezahlt ihr getrennt und eine Person kann sich den Kaffee nicht leisten, serviert Kofi dieser Person stattdessen Wasser. Kofi ist diesbezüglich eisern und aufs Haus ist nicht drin.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Animal Crossing: New Horizons