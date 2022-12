Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 50 – Sport steht schon im Namen

Kapitel 1: Vorsprung durch Technik

Wie auch der Weekly #Forzathon der Vorwoche ist dieser hier eine Wiederholung. Dieser Weekly war erstmals im Sommer 2022 in Kalenderwoche 22 fahrbar. Ihr benötigt den 2015 Audi S1. Habt ihr den nicht (mehr), bekommt ihr ihn für 35.000 Credits bei der Automesse. Über Gebote habt ihr im Auktionshaus zumindest die theoretische Chance, einige Credits zu sparen. Per Sofortkauf zahlt ihr deutlich drauf.

Ihr könnt den Weekly komplett ohne Tuning machen. Möchtet ihr eines verwenden, genügt eine niedrige Leistungsklasse. Ich habe für diesen Weekly das folgende Tuning verwendet, welches das Auto in Leistungsklasse A bringt: 133 952 219.

Weiterführende Links:

Kapitel 2: Extreme des Alltags

Für Kapitel 2 sind 10 Sterne bei beliebigen PR-Stunts zu sammeln. Pro Durchgang sind nicht mehr als 3 Sterne möglich, ihr müsst also einen PR-Stunt mehrfach erledigen oder mehrere fahren. Was ihr vorzieht. PR-Stunts sind Gefahrenschilder, Blitzer, Blitzerzonen, Driftzonen und Wegbereiter. Zwei einfache Möglichkeiten, die auch ohne Tuning gut funktionieren, bieten der Wegbereiter „Malpaís“ am westlichen Ende der Autobahn und das Gefahrenschild „Cannonball“, zu finden zwischen Stadt und Vulkan, im nördlichen Teil der Spielwelt.

Ihr könnt die Rückspulfunktion nutzen, um die Auffahrt bei Cannonball zu umgehen oder Zeit zu sparen. Alternativ tut es natürlich auch die Schnellreise, solltet ihr diese freigeschaltet und (weitestgehend) kostenlos nutzen können.