Monster Hunter: World für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt

Erinnert ihr euch noch an den Monster Hunter: World Markeneintrag, der vor wenigen Tagen Spekulationen auslöste? Nun wissen wir, was es mit diesem auf sich hat. Heute Nacht wurde Monster Hunter: World für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Die Konsolenversionen werden Anfang 2018 erscheinen. Die PC-Fassung kommt später.

Natürlich gab es passend zur Ankündigung auch einen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt. Im Video sind diverse Kreaturen zu sehen. Außerdem sieht man, wie ein Jäger gegen diese kämpft, mit schweren Waffen in den Kampf zieht, Lianen als Fortbewegungsmittel benutzt und mehr. In der Ankündigung zum Spiel heißt es, die Spieler können die Umgebung strategisch nutzen. Natürlich darf bei einem Monster Hunter auch der Koop nicht fehlen. Bis zu vier Spieler können gemeinsam in Monster Hunter: World auf Monsterjagd gehen.

Quelle: Capcom Pressemitteilung