Die Säulen der Erde Buch 1 Komplettlösung – Aus der Asche Prolog (Teil 1)

Mit dieser Die Säulen der Erde Buch 1 Komplettlösung helfe ich euch durch das Spiel und bei diversen Errungenschaften. Zur besseren Übersicht teile ich die Lösung in mehrere Artikel auf. Los geht es mit Die Säulen der Erde Buch 1 Komplettlösung – Prolog (Teil 1). Zu Beginn des Spiels habt ihr die Wahl, ob ihr mit dem Tutorial starten möchtet, oder nicht. Spielt ihr das optionale Tutorial, müsst ihr euch an die Anweisungen halten, um es zu beenden.

Tutorial Tutorial Klickt zunächst mit der linken Maustaste ein paar Mal auf den Boden und lauft so umher. Anschließend klickt ihr mehrfach mit der rechten Maustaste auf das bunte Fenster. In der nächsten Szene drückt ihr die Leertaste und nehmt dann per Mausklick die Werkzeuge. In der folgenden Szene klickt ihr unten auf die eben aufgenommenen Werkzeuge und dann auf den Wasserspeier. Anschließend startet zum ersten Mal ein Minispiel, welches euch im Spielverlauf noch häufiger begegnen wird. Klickt die linke Maustaste, sobald der weiße Punkt den grünen Bereich erreicht hat. Im nächsten Bereich klickt ihr auf Sally. Entscheidet euch für zwei Handlungsmöglichkeiten und klickt diese an. Zu guter Letzt beendet ihr das Tutorial, indem ihr auf die Tür klickt. Mit einem Doppelklick beschleunigt ihr diesen Schritt.

Euer Abenteuer beginnt in Shiring, 1135. Nach einem kurzen Einführungsvideo steht ihr vor eurer ersten Aufgabe – Feuer machen. Nehmt dazu unten links euer Werkzeug zum Feuermachen und klickt damit auf das Feuerholz in der Mitte der Szene. Wenn das Feuer brennt, kommt es zu einem kurzen Gespräch und ihr müsst euch für eine Antwort entscheiden. Anschließend heißt es Wasser zu holen. Nehmt den Metallkessel, der unterhalb von Alfred liegt. Nun klickt ihr auf den rechten Bildschirmrand und geht in diese Richtung weiter, bis ihr „In den Wald“ anklicken könnt und zur nächsten Szene kommt.

Euch sollte in der Mitte die zugefrorene Pfütze auffallen. Klickt auf den Metallkessel und dann interagiert mit der Pfütze, um ein Minispiel zu starten. Ihr müsst dreimal dann klicken, wenn die weiße Kugel in einem der grünen Bereiche ist. Mit dem Kessel voller Wasser kehrt ihr mit einem Klick auf den linken Bildschirmrand zurück. Geht zu eurer Familie, klickt auf den Kessel und dann auf das Feuer. Nun kommt ein Dialog – entscheidet nach Gutdünken. Erst bei der Geburt kommt es auf eure Entscheidungen an.

Klickt zunächst auf den Umhang, der unterhalb von Agnes liegt und legt ihn über sie. Nun wendet ihr euch den Kindern zu. Sprecht Martha an und schickt sie Schilf holen. Alfred wird von allein nach einer Aufgabe fragen – schickt ihn Wasser holen. Nun wendet ihr euch wieder Agnes zu und erzählt eine Geschichte. Wählt auch beim nächsten Mal die Option Geschichte und redet dann weiter. Nun entscheidet ihr euch dafür, Agnes keine Vorwürfe zu machen. Im nächsten Schritt seht ihr euch um und klickt dann auf den Kessel. Streichelt Agnes und wendet euch dann wieder den Kindern zu – in diesem Fall nur Alfred. Bittet ihn darum, das Feuer größer zu machen. Als Belohnung gibt es den Erfolg „Gute Hebamme“. Es folgt ein Video, welches den Prolog abschließt. Außerdem seht ihr am Ende eine Zusammenfassung eurer Entscheidungen.