Forza Motorsport 7 Garage Week 3 – Weitere Fahrzeuge angekündigt

Es ist Zeit für die Forza Motorsport 7 Garage Week 3. Die Entwickler stellen jede Woche im Rahmen der Garage Week einige Fahrzeuge aus dem Rennspiel vor. In der letzten Woche konzentrierte man sich auf Klassiker. Dieses Mal fokussiert man sich auf sogenannte JDM Fahrzeuge. Für alle die nun skeptisch auf den Bildschirm starren und sich fragen was JDM sein soll, gibt es auch direkt eine Antwort. JDM steht für „Japanese domestic market“. Der Begriff stammt aus dem Tuning. Es handelt sich dabei um japanische Fahrzeuge und entsprechende Tuningteile. Solche wird es in Forza Motorsport 7 sogar in Form von Bodykits geben.

Jetzt aber genug der Worte, unten findet ihr die Liste mit den 77 neuen Fahrzeugen, die man für Forza Motorsport 7 angekündigt hat. Wie gefallen euch die Neuzugänge?

2001 Acura Integra Type-R 2002 Acura RSX Type-S 2017 Acura NSX 1970 Honda S800 1984 Honda Civic CRX Mugen 1986 Honda Civic Si 1991 Honda CR-X SiR 1992 Honda NSX-R 1994 Honda Prelude Si 1997 Honda Civic Type R 2000 Honda Prelude Type SH 2004 Honda Civic Type-R 2005 Honda NSX-R 2007 Honda Civic Type-R 2009 Honda S2000 CR 2014 Honda Civic Si 2016 Honda Civic Type R 2003 Infiniti G35 Coupe 2012 Infiniti IPL G Coupe 2014 Infiniti Q50 Eau Rouge 2015 Infiniti Q60 Concept 1972 Mazda Cosmo 110S Series II 1973 Mazda RX-3 1985 Mazda RX-7 GSL-SE 1990 Mazda MX-5 Miata 1990 Mazda Savanna RX-7 1994 Mazda MX-5 Miata 1997 Mazda RX-7 2005 Mazda Mazdaspeed MX-5 2010 Mazda Mazdaspeed 3 2010 Mazda MX-5 Super20 2011 Mazda RX-8 R3 2013 Mazda MX-5 2013 Mazda MX-5 Cup 2016 Mazda MX-5 1988 Mitsubishi Starion ESI-R 1992 Mitsubishi Galant VR-4 1995 Mitsubishi Eclipse GSX 1997 Mitsubishi GTO 1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR 2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR 2008 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR 1970 Datsun 510 1971 Nissan Skyline 2000GT-R 1973 Nissan Skyline H/T 2000GT-R 1987 Nissan Skyline GTS-R (R31) 1992 Nissan Silvia CLUB K’s 1993 Nissan 240SX SE 1993 Nissan Skyline GT-R V-Spec 1994 Nissan Fairlady Z Version S Twin Turbo 1994 Nissan Silvia K’s 1995 Nissan NISMO GT-R LM 1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec 1998 Nissan R390 1998 Nissan Silvia K’s Aero 2000 Nissan Silvia Spec-R 2002 Nissan Skyline GT-R V-Spec II 2003 Nissan Fairlady Z 2010 Nissan 370Z 2012 Nissan GT-R Black Edition 2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38 2014 Nissan Juke Nismo RS 2015 Nissan IDx NISMO 2016 Nissan Titan Warrior Concept 2017 Nissan GT-R 1980 Subaru BRAT GL 1990 Subaru Legacy RS 1996 Subaru SVX 1998 Subaru Impreza 22B STi 2004 Subaru Impreza WRX STi 2005 Subaru Impreza WRX STI 2005 Subaru Legacy B4 2.0 GT 2008 Subaru Impreza WRX STi 2011 Subaru WRX STI 2013 Subaru BRZ 2015 Subaru WRX STI

Quelle: Forzamotorsport.net