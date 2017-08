Die Säulen der Erde Buch 1 Komplettlösung – Kapitel 1 Philip (Teil2)

Ängstlicher Chor und Treffen mit Francis

Nachdem wir mit dem ersten Teil meiner Die Säulen der Erde Komplettlösung den Prolog beendet haben, wenden wir uns nun Die Säulen der Erde Buch 1 Komplettlösung – Kapitel 1 Philip zu. Der zweite Teil startet in Kingsbridge. Entscheidet euch für eine Dialogoptionen, behaltet in der zweiten den Käse. Geht dann nach links und klickt auf den Bildschirmrand, wo der Schriftzug „Pfad zwischen Bäumen“ auftauchen solltet. Ein Doppelklick beschleunigt die Sache. In der Mitte liegen auf dem Boden Bucheckern, die ihr aufnehmt, indem ihr interagiert. Nun geht ihr den Weg zurück und weiter die Straße nach Kingsbridge entlang.

Wenn ihr auf das Dorf klickt, wird Philip ein paar Worte darüber verlieren. Anschließend klickt ihr auf das Tor vom Kloster. Wenn ihr auf das Haupttor der Kathedrale klickt, merkt ihr dass das verschlossen ist. Zwei Türen weiter rechts ist allerdings die Tür zum Kreuzgang, auf die ihr nun klickt. Habt ihr die Tür bemerkt, die sich geschlossen hat? Dort müsst ihr hin, geht also den Weg entlang und öffnet am Ende des Gangs die Tür zur Kathedrale. Nach einem Video befindet ihr euch wieder im Kreuzgang. Wählt eine Dialogoption und kehrt nach dem Gespräch wieder zurück in die Kathedrale. Dort könnt ihr nun mit den vier Kerzen interagieren, die vor den Säulen stehen. Tut dies, um den Erfolg „Es werde Dunkel“ zu erhalten.

Redet nun mit Francis. Arbeitet euch durch den Dialog und nehmt die Notiz, die ihr nun lesen könnt. Fragt, wie ihr helfen könnt. Ihr bekommt eine neue Aufgabe und das Gespräch ist vorbei. Geht durch die kleine Tür in der Mitte zurück zum Kreuzgang. Geht nun durch die untere rechte Tür ins Kapitelhaus und unterstützt das Anliegen eures Gegenüber. Bittet dann um Vergebung und beendet das Gespräch. Zurück auf dem Kreuzgang nehmt ihr nun den oberen Durchgang zum Friedhof. Unten werdet ihr hinter der kaputten Mauer zwei Novizen bemerken. Interagiert, damit ihr einem Gespräch lauschen könnt. Wenn ihr nun oben rechts die Tür anklickt, kommt ihr ins Haus des Priors.

Wählt ihr im folgenden Gespräch die Option den Schlüsseldieb anzeigen, bekommt ihr den Erfolg „Petze“. Nun klickt ihr euch entweder durch die Dialogoptionen, oder ihr geht und kehrt durch die Tür am linken Bildschirmrand vom Friedhof zum Kreuzgang zurück. In der Kathedrale geht ihr Richtung Altar und interagiert mit dem Riss in der Wand. Ihr bekommt einen Schlüsselbund. Nun wendet ihr euch mit einer Interaktion dem Kantor und seinem Chor zu. Links vom Altar ist der Zugang zur Gruft. Mit dem Schlüssel könnt ihr die Tür öffnen. Klickt auf den Sarkophag in der Mitte. Seht nun unten rechts in die Dunkelheit. Interagiert mit der Gestalt die dann sichtbar wird und noch einmal, wenn sich diese auf die andere Seite der Gruft bewegt hat. Zeit die Krypta zu verlassen. Klickt erneut auf den Kantor.

Habt ihr Bericht erstattet und der Chor singt wieder, geht ihr in der Kathedrale ganz nach rechts und durch das Hauptportal. Nachdem ihr die Karte erhaltet und gegebenenfalls angesehen habt, nehmt ihr die Tür ganz rechts und geht in die Küche. Sprecht Milius an und arbeitet euch durch das Gespräch. Anschließend interagiert ihr mit dem bemalten Topf, der links neben dem NPC steht. Klickt auf die Bucheckern im Inventar und dann auf Milius, für den Erfolg „Garten Eden“. Nun wendet ihr euch Cuthbert zu. Übergebt den Käse. Entschuldigt euch und fragt dann nach den Novizen. Erzählt dann von den Schlüsseln. Ihr dürft sie behalten und solltet nun nach dem Ritter fragen, um diesem auf die Spur zu kommen. Habt ihr das Gespräch beendet, klickt ihr auf das Tuch in eurem Inventar und dann auf den Herd mit heißen Steinen. Nun habt ihr einen heißen Stein.

Ein Geheimnis und die Kapitelversammlung

Verlasst die Küche und nehmt den Weg, unten und in der Mitte vom Bildschirm. Rechts könnt ihr zu dem Gebäude bei den Feldern gehen. Mit dem Schlüssel lässt sich die Tür öffnen, was euch mit dem Erfolg „Noch ein Geheimnis“ belohnt. Jetzt klickt ihr auf das Tuch in der Mitte – es hängt am Balken. Klickt auf die nun sichtbaren Holzschnitzereien und untersucht sie. Durch die Tür verlasst ihr die Mühle wieder. Nehmt links unten den Weg zum Dorf und geht dann die Straße nach Süden entlang. Vor der Hütte sitzt nun Bruder Paul, den ihr ansprecht. Gebt ihm den heißen Stein. Fragt ihr nach dem Ritter, erhaltet ihr einen entscheidenden Hinweis. Beendet nun den Dialog, indem ihr euch für eine Option entscheidet.

Geht auf dem bekannten Weg zurück zur Kathedrale und geht dann zwischen Kathedrale und Stallungen weiter Richtung Friedhof. Betretet das Haus des Priors. Bittet darum die Dokumente sehen zu dürfen. Nun geht ihr wieder zurück zum Kreuzgang und durch den unteren Durchgang rechts neben den Novizen ins Kapitelhaus. Sprecht mit Andrew und erzählt ihm, dass die Bücher nicht verbrannt werden dürfen. Zitiert die Bibel und er stimmt einer Kapitelversammlung zu.

Geht wieder durch die Tür auf den Kreuzgang. Klickt unten rechts auf das Symbol mit den Mönchen und dann auf die beiden Novizen. Nun geht ihr in die Kathedrale, klickt erneut auf das Symbol und dann auf Kantor und Chor. Geht weiter Richtung Altar und klickt dann auf Francis. Nun geht ihr ganz nach rechts zum Hauptportal und hindurch. Betretet die Küche. Nutzt das Symbol um Milius und Cuthbert zu informieren. Nun geht ihr wieder raus und zum Friedhof. Wendet das Symbol auf Bruder Arnold an. Nutzt den Weg zur Kathedrale und folgt dem Weg nach Süden, bis zur Brücke. Ladet Bruder Paul zur Kapitelversammlung ein. Jetzt sind alle eingeladen und ihr bekommt den Erfolg „Vollversammlung“.

Kehrt zurück zur Kathedrale und geht auf den Kreuzgang. Von dort aus betretet ihr das Kapitelhaus. Wenn ihr mit Andrew sprecht, könnt ihr die Kapitelversammlung starten. In dieser werdet ihr Schweigen und jede Gelegenheit zum Antworten verstreichen lassen, wenn ihr den Erfolg „Silentum est aureum“ wollt. Nun befindet ihr euch bei Francis und eure Antworten sind erneut für einen Erfolg entscheidend. Zunächst interagiert ihr mit der Bibel (Foliant) und findet so den Brief. Untersucht ihn und fragt dann im Dialog nach dem Bischof. Fragt nach den Motiven von Francis. Erklärt euch einverstanden mit dem Plan, für den Erfolg „Mann der Politik“.