Biomutant offiziell angekündigt, Rollenspiel erscheint 2018

Vor einigen Tagen kursierte im Internet ein Foto von einem deutschen Spielemagazin. Auf einer Seite des Hefts war eine Werbeanzeige für das bis zu diesem Zeitpunkt nicht angekündigte Spiel Biomutant zu sehen. Mittlerweile hat THQ Nordic den Titel bestätigt.

Biomutant ist ein Rollenspiel von Entwickler Experiment 101. Das Spiel soll 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es ist ein postapokalyptisches ARPG. In den Echtzeitkämpfen setzt das Spiel nicht nur auf Schusswaffen, sondern auch auf Nahkampf der an Kung Fu erinnert. Für euren Charakter stehen zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Zur Fortbewegung dürft ihr unter anderem Paraglider, Mounts, Mech, Jetski und UFO nutzen. Gesammeltes Material könnt ihr nutzen, um via Craft-System neue Waffen und Ausrüstung zu erstellen. Als Begleiter stehen anpassbare Roboter-Toys zur Verfügung. Eure Entscheidungen sollen den Spielverlauf beeinflussen.

Lust auf einen Vorgeschmack? Unten könnt ihr euch den Ankündigungstrailer ansehen.

Quelle: THQ Nordic Pressemitteilung