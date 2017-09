Rez Infinite Review (PC)

Entwickler: Enhance Games, Monstars Inc. Publisher: Enhance Games Genre: Rail Shooter Plattformen: PC, PS4, PS 4 VR, HTC Vive, Oculus Rift Preis: ca. 24,99 Euro Offizielle Website: http://rezinfinite.com/

Rückkehr eines Klassikers

Wer heute an Shooter denkt, dem kommen unweigerlich große Namen in den Sinn. Rez steht im Schatten von Titeln wie Call of Duty, Battlefield oder Destiny. Doch ist das wirklich so? Wir finden, der Schattenwurf ist genau umgekehrt. 15 Jahre nach seinem Ersterscheinen auf der Sega Dreamcast erscheint Rez Infinite für Steam.

Bereits im letzten Jahr erschien Rez Infinite für die PlayStation VR. Damit brachte Tetsuya Mizuguchi seinen Kulttitel auf die aktuelle Generation. In Steam finden wir eine adaptierte Version, die neben der Unterstützung für Oculus Rift und HTC Vive auch die Steuerung mit Maus und Tastatur unterstützt. Das funktioniert zwar gut und intuitiv, doch im Gegensatz zum herkömmlichen Shooter mag Rez lieber mit dem Controller gespielt werden. Dafür spricht zumindest schon einmal die Rumble-Unterstützung.

In Rez Infinite bewegt sich der Spieler durch die digitale Welt, auf der Suche nach der KI Eden die kurz davor steht sich selbst abzuschalten. Es geht durch fünf Areale die sich in unterschiedliche Abschnitte unterteilen. Jedes Areal weist seine eigenen Merkmale, seinen Stil und passende Musik auf. Musik ist der Kern des Spiels. Ihr bewegt und schießt ihr euch im Takt der Musik durch die digitale Welt. Jeder Ausflug unterscheidet sich vom vorherigen und egal wie oft ihr einen Level spielt, jedes Mal ist es ein anderes Erlebnis. Rez entstammt aus der Hochzeit der synthetischen Musik zur Jahrtausendwende. Es ist nicht nur eine Reise dorthin, sondern ein Erlebnis für die Sinne.

Wenn eure Geschosse, die Gegner, die Beats und das Bild zu einer Einheit verschmelzen und ihr euch darin verliert, dann erlebt ihr die Faszination von Rez. Egal ob eine halbe Stunde oder ein ganzer Abend, die Faszination ist immer greifbar. Kopfhörer oder eine entsprechende Anlage sind bei dem Titel quasi Pflicht – tut euch selbst den Gefallen. Einzig der Bass, könnte etwas kräftiger abgemischt sein, hier fehlt es ein wenig an Wucht und Volumen.

Vollstens kann sich der Titel als VR-Erlebnis entfalten, dann seid ihr wirklich mittendrin statt nur dabei. Ein Flug durch die Partikel-Welten von Areal X und man kann erahnen, wohin die Reise mit Rez noch gehen wird (Dazu mehr in unserem Gespräch mit Tetsuya Mizuguchi). In Areal X könnt ihr euch frei bewegen und bestimmt selbst die Richtung eurer Reise mit. Hier spielen Technik und Design harmonisch miteinander, schwer da nicht verzaubert zu werden. Dazu trägt auch das intuitive und genaue Tracking seinen Teil bei. Ein Wehmutstropfen bleibt: so intensiv das Erlebnis ist, so kurz ist es auch. Nichtsdestotrotz ist es maßgeschneidert für dir VR-Welt und ein Muss für jeden Besitzer von HTC Vive oder Oculus Rift.

Mein Fazit:

Rez Infinite ist und bleibt ein besonderes Erlebnis. Mit seinem simplen Grafikstil ist es nicht nur zeitlos, sondern auch heute noch hübsch anzusehen. Hier harmonieren Musik, Design und Spielgefühl absolut miteinander. Egal wie oft man die Level spielt, es hört nicht auf Spaß zu machen. Punktejäger können sich in weltweiten Ranglisten messen und jeder der glaubt, er wäre gut in Shootern, kann mal zeigen was er wirklich drauf hat. Perfektionisten werden den Drang verspüren jeden Level auf 100 Prozent zu vervollständigen.

Rez Infinite ist mit der Zeit gegangen und liefert mit Areal X ein grandioses VR-Erlebnis und Partikelspiel ab. Besitzer von Oculus Rift oder HTC Vive sollten sich den Titel unbedingt anschauen. Die bekannten Level haben derweil nichts von ihrem Glanz verloren und laden auch heute noch zu Stunden voller Spaß ein. Trotz des vergleichsweise geringen Umfangs, lässt das Spiel keinen Inhalt vermissen.