Sword Art Online: Fatal Bullet Vorbestellerboni stehen fest

Sword Art Online: Fatal Bullet kann nun für die Xbox One und den PC vorbestellt werden. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, darf sich über einige Boni freuen. Wer die Digital Edition für Xbox One vorbestellt erhält ein silbernes Sturmgewehr, ein Kirito SAO-Kostüm und ein Asuna SAO-Kostüm.

Bestellt ihr die Digtal Deluxe Edition für die Xbox One erhaltet ihr als Dankeschön zudem das Kirito ALO-Kostüm, das Asuna ALO-Kostüm und ein goldenes Sturmgewehr. Außerdem sind der Season Pass und drei separate DLC Inhalte und die Waffen Photonenschwert in pink, Photonenschwert in grün und Gitarrenlauncher enthalten.

PC-Spieler dürfen sich ebenfalls auf Vorbestellerboni freuen. Diese hängen vom Level der Vorbestellung ab und umfassen folgende Boni:

Level 1: Kirito SAO-Kostüm, Asuna SAO-Kostüm, silbernes Sturmgewehr

Level 2: Kirito ALO-Kostüm, Asuna ALO-Kostüm, goldenes Sturmgewehr

Level 3: Sword Art Online Re: Hollow Fragment

Ein paar Wochen habt ihr noch Zeit, über eine Vorbestellung nachzudenken. Sword Art Online: Fatal Bullet wird am 23. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Bandai Namco Pressemitteilung