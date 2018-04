Yakuza 6: The Song of Life ab heute erhältlich

Heute feiert Yakuza 6: The Song of Life Release und ihr dürft das letzte Kapitel des Drachen von Dojima aufschlagen. Das PlayStation 4 Exklusivspiel schließt die Geschichte rund um Protagonist Kazuma Kiryu ab und ist laut den Entwicklern das technologisch fortschrittlichste Spiel der beliebten Reihe. Ein Grund dafür ist die Dragon Engine, die erstmals für ein Yakuza-Spiel zum Einsatz kommt.

Kazuma reist in Begleitung von Harukas Sohn in die Stadt Onomichi und versucht dort die Wahrheit über das Kind und seine Mutter herauszufinden. Dabei wird er mit finsteren Geheimnissen konfrontiert, da die Yakuza auch in Hiroshima aktiv ist. Ein Kazuma Kiryu lässt sich davon allerdings nicht abschrecken. In Yakuza 6: The Song of Life könnt ihr beweisen, dass der Drache immer noch brandgefährlich ist. Wie weit muss Kazuma gehen, um seine Familie zu schützen?

Quelle: Atlus Pressemitteilung