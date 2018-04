FAR: Lone Sails Soundtrack und Artbook als Erweiterung

Derzeit entsteht bei dem Schweizer Entwicklerstudio Okomotive das Spiel FAR: Lonse Sails. Ab dem 17. Mai ist der Titel für den PC via Steam, GOG und Humble Store erhältlich. Passend zum Spiel werden auch ein digitales Artbook und der Soundtrack in Form von Erweiterungen erscheinen.

In der Bildergalerie unten könnt ihr einen Blick in das Artbook werfen. Dieses wird 37 Seiten umfassen und gewährt einen Blick auf Charaktere, Gebäude und Landschaften des Spiels. Informationen über die Hintergrundgeschichte runden das Werk ab.

Auch vom Soundtrack gibt es eine Kostprobe. Hier könnt ihr einen Auszug hören. Komponiert wurde der Soundtrack von Joel Schoch. Ein kleines Orchester hat 21 Stücke für die musikalische Untermalung von FAR: Lone Sails eingespielt.

Gefallen euch die Auszüge aus Soundtrack und Artbook? Beides könnt ihr ab dem 17. Mai in Form von DLCs kaufen. Soundtrack und Artbook sind außerdem Teil der digitalen FAR: Lone Sails Collector´s Edition.