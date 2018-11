Star Citizen Anniversary Sale & Free Fly – kostenlos spielbar

Im Rahmen der Free Fly-Woche wird Star Citizen vom 23. bis 30. November kostenlos spielbar sein. Alle Interessierten können in der Zeit eine Reihe von Schiffen und Fahrzeugen ausprobieren. Da die Aktion an den Anniversary-Sale gekoppelt wird, werden die spielbaren Schiffe täglich wechseln. Für 24 Stunden habt ihr also die Möglichkeit, Schiffe eines bestimmten Herstellers zu testen. Konkret sieht der Plan folgendermaßen aus:

23. November – Anvil Aerospace

24. November – Roberts Space Industries

25. November – Origin Jumpworks

26. November – Aegis Dynamics

27. November – Drake Interplanetary

28. November – Alien Manufacturers

29. November – Musashi Industrial and Starflight Concern

30. November – Kruger/Argo/Tumbril/Consolidated Outland

Ein Kauf des Spiels ist in dem Zeitraum nicht notwendig. Jeder registrierte Nutzer erhält die Möglichkeit die verfügbaren Schiffe zu nutzen. Star Citizen ist aktuell in der Version 3.3.6 erhältlich. Kürzlich wurde der Planet Hurston mit der Lorville-Landezone sowie die umliegenden Monde hinzugefügt. Eine Vorführung der nun verfügbaren Inhalte gab es bereits zur Citizen Con im Oktober.

Im Rahmen der Anniversary Promotion soll es auch eine Reihe von Überraschungen für die Spieler geben. Parallel findet der Star Citizen Anniversary Sale statt. In der Regel gibt es dann Boni für Käufer neuer Schiffe. Beliebt sind die lang anhaltenden Versicherungen von Schiffen. Diese sollen euch bei Zerstörung des Schiffs im fertigen Spiel, vor teuren Wiederherstellungsgebühren bewahren. Neueinsteiger erhalten in der Regel während des Zeitraum Spielpakete zu einem reduzierten Preis.

Weitere Informationen und Einzelheiten zu den verfügbaren Schiffen findet ihr im offiziellen Blogpost.

