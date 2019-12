Star Citizen: Squadron 42 Visual Teaser

Cloud Imperium Games hat ein Weihnachtsgeschenk in Form eines Star Citizen Squadron 42 Visual Teasers. Das Video zeigt einige der Dinge, an denen die Entwickler 2019 gearbeitet haben. Squadron 42 ist die Singleplayerkampagne von Star Citizen.

Für Squadron 42 haben die Entwickler einige namhafte Personen verpflichtet. Darunter Mark Hamil, Gary Oldman und Gillian Anderson. Ihr werdet zu einem Navy Kampfpilot und im Verlauf der Story mit einer Reihe von Feinden und Entscheidungen konfrontiert. In dem Teaser sind übrigens einige Schiffe zu sehen, die so noch nicht im Spiel sind auch nicht angekündigt. Seht euch das Video unbedingt mit Sound an, der Soundtrack ist fantastisch.

Quelle: Cloud Imperium Games

Bildquelle: Cloud Imperium Games