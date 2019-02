Forza Horizon 3 Schneemann-Fähigkeiten: 20 Schneemänner in unter 2 Minuten – Kurztipp

Der Guide zum letzten Forza Horizon 3 #Forzathon sollte meine Guidereihe zu dem Spiel beenden. Da uns die Entwickler zum Abschied einige neue Erfolge spendiert haben, lege ich nun doch noch einmal nach. Für den Erfolg „#Forzathon Cleaning Up The Festival“ ist der Abschluss von 1.000 Rennen gefragt – oder 1.000 Schneemann-Fähigkeiten. Diese gehen deutlich schneller, wenn ihr nicht ohnehin schon etliche Rennen abgeschlossen habt. In meinem Kurztipp erfahrt ihr, wie ihr 20 Forza Horizon 3 Schneemann-Fähigkeiten in unter 2 Minuten schaffen könnt.

Um so schnell so viele Schneemann-Fähigkeiten zu schaffen, bedienen wir uns einer Löffelliste. Die Rede ist von „Löffelliste Nr. 4“, die sich bei Whitestone befindet. Die Löffelliste verlangt von euch innerhalb von 2 Minuten mit dem Bowler EXR S 20 Schneemänner zu zerstören. Die stehen bei der Löffelliste in rauen Mengen rum. Fahrt einfach von Schneemann zu Schneemann und zerstört sie. Wenn ihr etwas Übung habt, bleibt am Ende sogar noch einiges an Restzeit. Ihr könnt so in unter zwei Stunden die 1.000 Schneemann-Fähigkeiten für den neuen Erfolg machen.

Solltet ihr bereits früher Schneemann-Fähigkeiten gemacht haben, werden diese berücksichtigt.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 3