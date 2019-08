Borderlands 3: Videomaterial zeigt die ersten Minuten

Nachdem Fans jahrelang Geduld aufbringen mussten, kündigte Gearbox Software im April schließlich den Loot-Shooter Borderlands 3 an. Inzwischen steht die Veröffentlichung quasi vor der Tür. Am 13. September erscheint das mit Spannung erwartete Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Wer neugierigerweise schon jetzt einen Blick hineinwerfen möchte, hat dazu nun die Gelegenheit. Der YouTube-Kanal von IGN zeigt die ersten Minuten von Borderlands 3. Das Video ist knapp 14 Minuten lang und unten für euch eingebunden. Das Material ist laut IGN ungeschnitten. Direkt zu Beginn gibt es ein Widersehen mit einem (unliebsamen?) Alten Bekannten: CL4p-TP. Auch Claptrap genannt.

Entwickler Gearbox hat fünf Jahre an Borderlands 3 gearbeitet. Es soll deutlich umfangreicher als Borderlands 2 sein – welches bis heute für viele Fans der Reihe der ungeschlagene Höhepunkt ist. Ob der neue Ableger da noch eine Schippe drauflegen kann? Nächsten Monat dürfen wir es erfahren.

Quelle: IGN YouTube

Bildquelle: Gearbox Software