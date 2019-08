PlayStation Plus September: Batman und Darksiders III

Sony hat die PlayStation Plus September Spiele bekannt gegeben. PlayStation Plus-Mitglieder dürfen ab dem 03. September die beiden Spiele Batman: Arkham Knight und Darksiders III kostenlos herunterladen und spielen.

Batman: Arkham Knight ist das Finale der Arkham-Serie aus dem Hause Rocksteady Studios. Scarecrow hat Gotham mit seinem Angstgas verseucht, woraufhin die Bevölkerung evakuiert wurde. Die Straßen von Gotham bieten düsteren Gestalten ein Zuhause. Batman und die Polizei möchten Scarecrow das Handwerk legen und die Straßen wieder sicher machen.

In Darksiders III schlüpft ihr in die Rolle von Fury. Sie ist eine der apokalyptischen Reiter, die die sieben Todsünden suchen. Nach einer Apokalypse liegt die Spielwelt in Trümmern und ihr steht Horden von Gegnern gegenüber.

Bevor ihr euch die PlayStation Plus September Spiele holen könnt, stehen noch für ein paar Tage die August-Spiele zur Verfügung: WipEout Omega Collection und Sniper Elite 4.

Quelle: Sony Pressemitteilung

Bildquelle: Warner Bros.