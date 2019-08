Re:Legend – Monster-Aufzucht startet in den Early Access

Das Spiel Re:Legend ist heute bei Steam in die Early Access-Phase gestartet. Es ist ein kooperatives Multiplyer-JRPG-Adventure, bei dem das Sammeln von Ressourcen und die Aufzucht von Monstern im Fokus stehen.

Ihr werdet zu einem legendären Helden, der in der Welt von Ethia ohne Erinnerungen aufwacht. Euer Abenteuer beginnt am Strand der Insel Vokka. Ziel ist es, euren Helden wiederzubeleben und verlorene Erinnerungen zurückzuerlangen. Damit dies gelingt, müsst ihr zunächst lernen zu überleben. Dafür bewirtschaftet ihr das Land, zieht Fische auf, fangt diese und schließt Freundschaften mit anderen Bewohnern. Außerdem erweitert ihr das Dorf, stellt Waffen her und bildet euch für den Kampf aus. Fähige Helden können Magnus zähmen und aufziehen. Die magischen Kreaturen bevölkern Ethia und begleiten euch auf eurem Abenteuer in Re:Legend.

Während der Early Access-Phase ist das Spiel bei Steam für 19,99 Euro verfügbar. Mit Full Release soll dieser Preis steigen. Wer sich in der Startwoche für den Kauf entscheidet, kann 10 Prozent sparen und zahlt nur 17,99 Euro.

Re:Legend Ankündigungstrailer

