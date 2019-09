Control Röntgenlichtbox – Übernehmen Fähigkeit freischalten

Control Röntgenlichtbox Zugang

Wenn ihr euch Zugang zur Röntgenlichtbox verschafft, könnt ihr die Übernehmen Fähigkeit in Control lernen. Unglücklicherweise ist sie hinter verschlossener Tür verwahrt. Diese gilt es zu öffnen. Um zu ihr zu gelangen, müsst ihr euch in den Sektor Forschung begeben. Dort führt euch euer Weg zur Parapsychologie. Neben dem Raum mit dieser Bezeichnung ist ein kleinerer Raum, der mit Hypnose-Labor beschriftet ist. Dieser Raum ist euer Ziel.

Kommt ihr in das Hypnose-Labor stehen dort einige reglose Personen. Hinter Glas steht die Röntgenlichtbox, doch die Tür daneben ist verschlossen. Im Labor findet ihr auf der rechten Seite zwei weitere kleine Räume. Dort öffnet ihr die Tür.

Stellt euch an die Schalttafeln beim Telefon und blickt nach draußen. Ihr seht dort an der Glasscheibe ein Symbol. Eben jenes Symbol muss auch auf dem Monitor vor euch erscheinen. Interagiert so lange, bis ihr die dünnen Ränder des Symbols habt und der obere Teil ausgefüllt ist. Das Schloss auf dem benachbarten Monitor wechselt dann auf Grün.

Verlasst den Raum und geht zurück zur zuvor verschlossenen Tür. Ihr könnt nun durch und die Röntgenlichtbox erreichen, mit der ihr zur Astralebene gelangt, um die Übernehmen Fähigkeit zu erlernen.

Control Röntgenlichtbox Astralebenen-Herausforderung

In der Astralebene könnt ihr die Übernehmen Fähigkeit lernen, indem ihr die Röntgenlichtbox Astralebenen-Herausforderung abschließt. Achtung! Euch erwartet eine Goldkopie. Die ignoriert ihr, da ihr sie nicht besiegen könnt. Haltet Abstand und geht rechts am Rand entlang. Nun bewegt ihr euch von hinten Richtung Goldkopie, die euch nicht bemerken sollte. Es erscheinen Gegner, mit denen ihr die Goldkopie besiegen könnt. Dafür müsst ihr sie auf niedrige Gesundheit bringen, was mit der Amtswaffe gut geht. Statt die Gegner zu töten, haltet ihr die angezeigte Taste gedrückt. Es füllt sich ein Kreis und schließlich habt ihr den Gegner übernommen. Übernehmt so auch den zweiten Gegner und die beiden erledigen die Goldkopie für euch. Damit ist die Röntgenlichtbox Astralebenen-Herausforderung abgeschlossen und Jesse kann ab sofort die Übernehmen Fähigkeit verwenden.

Zunächst könnt ihr zwei simple Gegner übernehmen. Stuft ihr die Fähigkeit mit Fähigkeitspunkten auf, könnt ihr drei Gegner übernehmen und mit einer anderen Aufwertung auch schwere Gegner, wenn deren Gesundheit niedrig ist. Hier erfahrt ihr mehr über die Fähigkeiten und Waffen in Control.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Control