Red Dead Online Brombeeren sammeln

An gefühlt jeder Ecke in Red Dead Redemption 2 wachsen Himbeeren. Umso frustrierender ist es, wenn für eine tägliche Herausforderung in Red Dead Online Brombeeren gesammelt werden müssen. Obendrein auch noch fünf davon. Brombeerbüsche sind rar gesät und es ist beinahe unmöglich, Mal eben schnell fünf davon auf gut Glück zu finden.

Ihr findet in Red Dead Online Brombeeren vor allem rund um Strawberry und in der Nähe von Valentine. Während Himbeeren gern auch in größeren Gruppen von Büschen vorkommen, findet ihr Brombeeren fast nur allein. In seltenen Fällen stehen immerhin zwei Büsche beieinander. Dennoch kann die Tägliche Herausforderung relativ zügig abgeschlossen werden, wenn ihr euch für eine Region entscheidet und die Locations mit dem Pferd abreitet.

Die Büsche lassen sich mit dem Adlerauge gut ausfindig machen, da sie – wie alle sammelbaren Pflanzen – leicht schimmern. Auch mit bloßem Auge stechen sie hervor. Der Großteil der Büsche in der Spielwelt ist einfach nur grün. An Beerenbüschen erkennt ihr deutlich Beeren. Sammeln könnt ihr leider trotzdem nur eine pro Busch.

Brombeer Fundorte in der Nähe von Strawberry

Brombeer Fundorte in der Nähe von Valentine

So sehen Brombeeren im Spiel aus:

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Red Dead Redemption 2