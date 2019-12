Minecraft Bedrock Edition für PS4 bestätigt

Seit ein paar Tagen pfeifen die Spatzen es bereits von den Dächern. Die Minecraft Bedrock Edition erscheint für die PlayStation 4. Nun hat sich das Gerücht bestätigt. Mojang hat ein kurzes Video veröffentlicht, welches den Titel “Minecraft Better Together – Bedrock Version on PlayStation 4” trägt. Passend dazu wurde auf der offiziellen Minecraft Website ein Blogbeitrag veröffentlicht, mit dem die PS4-Version angekündigt wird.

Mit der Minecraft Bedrock Edition erhalten nun auch PlayStation 4-Spieler die Möglichkeit, das Feature Crossplay zu nutzen. So können Spieler von allen möglichen Plattformen – zum Beispiel Xbox One, Nintendo Switch und Mobile – zusammenspielen. Außerdem erhalten PS4-Spieler Zugang zum Minecraft Marketplace. Dort gibt es Welten, Skins, Minispiele und Mash up Packs.

Übrigens, wenn ihr das Spiel schon für die PlayStation 4 habt, erhaltet ihr die Minecraft Bedrock Edition via Update kostenlos.

Quelle: Minecraft Website

Bildquelle: Mojang, Microsoft