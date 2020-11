Server für Xbox 360 Forza Horizon und Motorsport-Spiele wurden nicht unangekündigt abgeschaltet

Seit einigen Tagen funktionieren die Server einiger Spiele der Reihen Forza Horizon und Forza Motorsport nicht mehr. Betroffen sind Spiele aus der Xbox 360-Ära: Forza Horizon, Forza Horizon 2 und Forza Motorsport 6. Da es bisher kein Statement der Entwickler gibt befürchten Spieler eine dauerhafte Abschaltung der Server, die im Vorfeld nicht angekündigt war. Dem scheint allerdings nicht so zu sein.

Es gibt zwar nach wie vor keine Aussage von den Entwicklern zu dem Vorfall, allerdings hat sich im offiziellen Discord von Forza nun ein Community Moderator zu Wort gemeldet, der mit den Entwicklern in Kontakt gestanden haben möchte. In seinem Beitrag heißt es: „ … looks like the situation is currently been looked into“ Demnach sehen die Entwickler derzeit nach dem Problem. Wann mit einer Lösung zu rechnen ist ist aktuell nicht bekannt.

Quelle: Eigene Recherche, offizielle Forza Discord

Bildquelle: Playground Games