Forza Motorsport: FAQ-Update

Nachdem gestern ein neues umfangreiches Video zu Forza Motorsport gezeigt wurde, bekam auch das offizielle FAQ ein Update. Vieles, was in dem aktualisierten FAQ steht, ist bereits im Rahmen der Developer_Direct oder in dem begleitenden Blogbeitrag Thema gewesen. Einige frische Informationen verbergen sich dennoch in dem Fragenkatalog. FAQ steht für Frequently Asked Questions. Übersetzt bedeutet dies so viel wie häufig gestellte Fragen.

Viele Antworten im Forza Motorsport FAQ sind nach wie vor kryptischer Natur. Was verrät das FAQ? Wie bereits seit längerer Zeit vermutet, erscheint das Rennspiel nicht für die Xbox One. Es wurde von Grund auf für die Power und Performance der Xbox Series X|S-Konsolen entwickelt. Daher wird es keine native Xbox One-Version geben. Es wird dennoch möglich sein, das Spiel auf einer Xbox One zu erleben. Möglich macht es Xbox Cloud Gaming. Der Service setzt eine Xbox Game Pass Ultimate Mitgliedschaft voraus.

Zur Sprache kommt im FAQ auch noch einmal der Singleplayer-Modus. Diesen wird es geben und er ist auf den Bau von Autos fokussiert. Wie genau ihr euch dies vorstellen könnt, bleibt jedoch offen. Aufschluss gibt der Fragekatalog auch darüber, welche new-to-franchise Autos im neuen Video zu sehen sind. New to franchise bedeutet, die Autos gibt es zum ersten Mal in einem Forza Motorsport. Genannt werden 2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R, 2019 Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1 und 2021 Porsche Mission R. Hier findet ihr eine umfangreiche Liste, mit Dutzenden weiteren Autos, die bereits für Forza Motorsport angekündigt sind.

Im Rennspiel wird es einen dynamischen Tages- und Nachtzyklus geben, sowie dynamisches Wetter. Ihr werdet die Möglichkeit haben, eine Tageszeit, eine Zeitperiode und das Wetter auszuwählen.

Das HUD im neuen Video unterscheidet sich von dem HUD, welches in einem älteren Trailer zu sehen war. Die Entwickler weisen darauf hin, dass das Spiel in Arbeit ist. Das finale HUD sieht also möglicherweise anders aus. Ein weiteres Thema ist das Raytracing. Auf der Xbox Series X|S wird es Raytracing auf den Strecken geben.

Auf der Xbox Series X wird Forza Motorsport mit 4K und 60fps laufen. Die Xbox Series S-Version bietet 1080p und 60fps. Ansonsten werden im FAQ einige technische Details erklärt, die auch im Trailer zur Sprache kommen und einige vage Aussagen zu anderen Themen gemacht, sowie bereits bekannte Details wiederholt. So heißt es etwa kryptisch, dass das Spiel erhältlich sein wird, wo derzeit Xbox Spiele verkauft werden und zu einem späteren Zeitpunkt Pläne zu Lokalisierungen mitgeteilt werden. Insgesamt also eine überschaubare Menge neuer Infos. Möchtet ihr einen Blick in die aktualisierte FAQ-Fassung werfen, könnt ihr dafür die Quellenangabe verwenden. Der Text steht nur in englischer Sprache zur Verfügung.

Quelle: Forza Support; abgerufen am 26. Januar 2023, 14:06 Uhr

Bildquelle: Turn 10 Studios