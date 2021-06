Avatar – Frontiers of Pandora angekündigt

Im Zuge der Ubisoft Forward wurde für Avatar-Fans das kommende Jahr ein Stück versüßt. Auf dem Event, dass im Rahmen der E3 stattfand, hat der Publisher überraschend Avatar – Frontier of Pandora angekündigt. Der Titel wird von Massive Entertainment (The Division) in Unterstützung mit Lightstorm Entertainment und Disney entwickelt. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Na’vi und erkundet bisher ungesehene Regionen Pandoras und beschützt diese gegen die Invasoren der GDR. Als Next-Gen-Titel erscheint Avatar – Frontier of Pandora 2022 für PlayStation 5, Xbox Series S|X und PC.

Zur Ankündigung veröffentlichte Ubisoft einen First Look Trailer zum Spiel mit der neuen Version der Snowdrop-Engine. Diese wird dann im kommenden Jahr den Titel auf eure Bildschirme zaubern. Ob und welche Verbindung der Titel zum für 2022 angekündigten Avatar-Film hat, ist noch nicht bekannt.

Quelle: Ubisoft