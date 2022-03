Gran Turismo 7: Weiteres Statement zu den Belohnungen

Nach den jüngsten Änderungen am Rennspiel Gran Turismo 7 gab es einige hitzige Diskussionen in der Community. Grund dafür sind die Belohnungen. Was ist passiert? Das letzte Update am Spiel hat einige Belohnungen angepasst. Unter anderem wurde diese bei einigen besonders lukrativen Veranstaltungen deutlich reduziert. Da das Spiel Mikrotransaktionen anbietet, wetterten viele dahinter stecke Absicht, um eben jene zu verkaufen. In einem Statement wurden künftige Anpassungen in Aussicht gestellt. Details jedoch wollte man nicht nennen. Die anhaltende Kritik hat Polyphony Digital zum Anlass genommen, sich nun doch mit einem weiteren Statement zu den jüngsten Ereignissen zu melden und Besserung in Aussicht gestellt.

Anfang April soll ein neuer Gran Turismo 7 Patch kommen und erste Anpassungen bringen. Weitere sollen bis Ende April folgen. Was erwartet uns? Einige Belohnungen werden angehoben. Es sind zudem acht neue Ausdauerrennen angekündigt, die höhere Belohnungen bieten werden. Die Anzahl gleichzeitig angebotener gebrauchter und legendärer Autos soll erhöht werden. Das Limit für im Spiel erfahrene Credits steigt von 20 auf 100 Millionen Credits. Die Belohnung in Online-Rennen wird erhöht. Neue Autos und Streckenlayouts sind ebenfalls in Aussicht gestellt.

Auch einen ersten Ausblick auf künftige Gran Turismo 7 Inhalte beinhaltet das Statement. Zeitlich begrenzte Belohnungen sollen erhöht werden. Es sind zudem weitere Weltkarten-Inhalte und zusätzliche Ausdauerrennen geplant. Darunter ein 24-Stunden-Rennen. Online-Zeitfahren ist ebenfalls vorgesehen. Autos können künftig verkauft werden.

Nachdem vor einigen Tagen Wartungsarbeiten am Spiel zu einem längeren ungeplanten Ausfall der Server von Gran Turismo 7 führten, gibt es zudem eine Entschädigung für betroffene Spieler. Diese erhalten eine Million Credits. Um dieses kostenlose Guthaben-Paket zu erhalten, müsst ihr euch vor dem 25. April anmelden. Verfügbar sein soll es in Kürze.

Update:

Die Kompensation für die verlängerte Wartung ist nach dem Update des Spiels verfügbar und kann über die Garage abgeholt werden, indem ihr unter Geschenke eure Credits abholt.

Quelle: granturismo.com, abgerufen am 25. März 2022

Bildquelle: Polyphony Digital