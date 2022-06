My Time at Sandrock Rezepte – So kocht ihr im Spiel

Kochen in My Time at Sandrock freischalten

Bevor ihr in My Time at Sandrock eigene kulinarische Köstlichkeiten herstellen könnt, müsst ihr das Feature freischalten. Dafür muss die Hauptmission „Auf den Schultern vergrabener Giganten“ abgeschlossen werden. Diese erhaltet ihr automatisch, sobald ihr eure erste Daten-Disc findet. Mit Abschluss dieser Mission schaltet ihr bei Qi die Forschung frei. Die ist Ausgangspunkt, um in My Time at Sandrock Rezepte zu entdecken und kochen zu können.

Ihr werdet nun weitere Daten-Discs benötigen, um die Forschung zu nutzen. Zudem einige Ingame-Tage Geduld. Forschung kann mit zusätzlichen Daten-Discs grundsätzlich auch beschleunigt werden. Davon solltet ihr aber möglichst wenig Gebrauch machen. Daten-Discs benötigt ihr auch für andere Dinge. Anfangs werdet ihr noch weit mehr haben, als ihr verwenden könntet. Im späteren Spielverlauf wird es deutlich knapper, da der Bedarf steigt. Zwar fällt er auf längere Sicht wieder, da ihr zum Beispiel irgendwann alles erforscht habt, die Beschleunigung ist aber recht Disc-intensiv und die dort investierten Daten-Discs vermisst ihr später wahrscheinlich schmerzhaft. Achtet stattdessen darauf, nach jeder Forschung direkt eine neue in Auftrag zu geben. Es ist nicht nötig innerhalb kürzester Zeit alles, was die Forschung hergibt, erforscht zu haben. Die Verwendung der Maschinen erfordert Rohstoffe, die zunächst beschafft werden wollen.

Die Maschinen, die für die Zubereitung von Essen in My Time at Sandrock von Bedeutung sind, findet ihr im Bereich „Maschinen zur Herstellung von Produkten“. Dies ist der untere Bereich, der mit einem Schraubschlüssel gekennzeichnet ist. Folgende Maschinen gibt es im Spiel, mit denen ihr Essen zubereiten könnt:

Trocknungsgestell (zur Herstellung einfacher Lebensmittel aus Rohzutaten, die darauf getrocknet werden)

Azubi-Kochstation (ermöglicht das Kochen mit Dampfgarer und Topf)

Mixer, Stufe 1 (vermischt Zutaten miteinander)

Chefkoch-Kochstation (erweitert die Kochmöglichkeiten um einen Wok)

Es wird künftig noch mindestens eine weitere Maschine kommen, die derzeit noch nicht implementiert ist. Es gibt bereits dafür Rezepte im Spiel und auch den Verweis auf die Maschine, allerdings fehlt die Möglichkeit der Erforschung noch. Die Rede ist hier von der sogenannten „Advanced Cooking Station“. Auch eine Übersetzung hat sie aktuell noch nicht. Mit der noch fehlenden Kochstation schaltet sich der Ofen frei.

Trocknungsgestell und Mixer dienen nicht ausschließlich der Zubereitung von Essen. Auf dem Trocknungsgestell könnt ihr nicht nur Sandbeeren trocknen, Fleisch pöckeln und Co., sondern auch Papier anfertigen. Der Mixer stellt neben einigen wenigen verzehrbaren Produkten auch Dinge wie Mehl und Gewürzpulver her. Er wird zudem auch für die Herstellung von Medikamenten benötigt.

My Time at Sandrock Kochrezepte erhalten

Für Trocknungsgestell und Mixer benötigt ihr keine Rezepte. Anders sieht es mit den Kochstationen aus. Um mit denen nützliche Gerichte zaubern zu können, braucht ihr ein solches. Es gibt im Spiel zwei Möglichkeiten, wie ihr in My Time at Sandrock Kochrezepte freischalten könnt.

Gesprächsrezepte

In Gesprächen mit Owen und Mabel habt ihr manchmal die Chance, ein neues Rezept zu erhalten. Dafür benötigt ihr einige Gols. Pro Tag könnt ihr die soziale Interaktion „Gesprächsrezepte“ einmal bei den beiden genannten Charakteren verwenden. Nicht immer springt dabei ein Rezept für euch heraus. Manchmal bitten euch die beiden stattdessen selbst um ein Rezept und ihr könnt so eure Freundschaft stärken und einige Gols erhalten.

Rezepte, die ihr auf diesem Weg freischaltet, könnt ihr nicht zwangsläufig zubereiten. So erhaltet ihr zum Beispiel Rezepte, die einen Ofen erfordern, der aber noch nicht im Spiel verfügbar ist. Für die Gesprächsrezepte benötigt ihr keine besondere Beziehung zu Mabel und Owen. Dafür genügt Bekannte(r). Dies ist die niedrigste soziale Stufe in My Time at Sandrock.

Experimentieren

An einer Kochstation könnt ihr Experimentieren. Dies kostet euch statt Gols Zutaten. Davon werdet ihr am Anfang vermutlich nur eine überschaubare Auswahl zur Verfügung haben. Durch die Vielfalt möglicher Zutaten kann es recht mühsam sein, hier auf einen grünen Zweig zu kommen. Aus diesem Grund ist auch dieser Guide entstanden. Ihr könnt in die Liste mit Rezepten schauen und seht so, was und wo ihr es zusammenwerfen müsst. Passende Zutaten allein bringen nämlich noch keinen Erfolg beim Experimentieren. Auch die Wahl der Kochmethode ist entscheidend. Mit der Azubi-Kochstation stehen euch Dampfgarer und Kochtopf zur Verfügung. Mit der Chefkoch-Kochstation zusätzlich der Wok.

Bei einem Experiment muss nicht zwangsläufig die sonst für das Kochen benötigte Kombination an Zutaten getroffen werden. Ein Beispiel: Mit einem Ei im Wok habe ich das Rezept für Koriander-Omelett erhalten. Bei weiteren Versuchen mit einem Ei allein gab es nur noch Fehlschläge. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel das Rezept für das Omelett noch nicht entdeckt hatte. Zutaten verliert ihr mit Fehlschlägen. Daher sind die besonders bei teuren und seltenen Rohstoffen ärgerlich.

My Time at Sandrock Rezepte

Essen Zutaten Kochmethode Effekt Fine Hot and Sour Fish Sandacuda (1)

Essig (1)

Chili (1) ??? ??? Gebratene Kastanie mit Zucker Kastanie (1)

Zucker (1) Wok Ausdauer + 7 Gedämpfte Süßkartoffel Süßkartoffel (1) ??? ??? Gedünsteter Sandfisch Sandkarpfen (1)

Meersalz (1)

Sandlauch (1) Dampfgarer Ausdauer +2 alle 2 Sekunden hält für 30 Sekunden Geschmorte BBQ Rippchen Rippenfleisch (1)

Sojasauce (1)

Zucker (1)

Fünf-Gewürze-Pulver (1) Kochtopf Minimaler Schaden + 50

Maximaler Schaden + 50

hält für 30 Sekunden Highwinder Bratreis Reis (1)

Kartoffel (1)

Ei (1)

Sojasauce (1) Wok Lebenspunkte +3 % Kastanien-Schweinefleisch Kastanie (1)

Fleisch (1)

Sojasauce (1) Kochtopf Minimaler Schaden + 20

Maximaler Schaden + 20

hält für 30 Sekunden Koriander-Omelett Koriander (1)

Ei (1)

Meersalz (1) Wok Lebenspunkte + 159 Meisterkoch-Omelett Ei (1)

Meersalz (1) Wok Lebenspunkte +29 Milchgedämpftes Ei Yakmelmilch (1)

Ei (1) Dampfgarer Lebenspunkte +5 alle 2 Sekunden

hält für 30 Sekunden Omelett Ei (1)

Yakmelmilch (1)

Mehl (1) Wok Lebenspunkte +70 Pilzsuppe Wüstenpilz (1)

Meersalz (1)

Sandlauch (1) Kochtopf Verteidigung +16

hält für 30 Sekunden Rindfleisch Nudeln Fleisch (1)

Mehl (1)

Sojasauce (1) Kochtopf ??? Sandbeer-Biskuitkuchen Sandbeere (1)

Reis (1) Dampfgarer Lebenspunkte +5 alle 2 Sekunden

hält 30 Sekunden Sandbeer-Eiersuppe Sandbeere (1)

Ei (1)

Sandlauch (1) Kochtopf Minmaler Schaden + 10

Maximaler Schaden + 10

hält für 30 Sekunden Sandbeeren-Zongzi Sandbeere (1)

Reis (1)

Zucker (1) Dampfgarer Ausdauer +1 alle 2 Sekunden

hält für 30 Sekunden Sanddattelkuchen ??? Dampfgarer Kritischer Schaden +3 %

hält 30 Sekunden Sandreiskuchen Sandreis (1)

Zucker (1) Dampfgarer Ausdauer +1 alle 2 Sekunden, hält für 30 Sekunden Schmorbraten Fleisch (1)

Kartoffel (1)

Zucker (1)

Sandlauch (1) ??? ??? Süß-saurer Sandfisch ??? Wok Lebenspunkte + 176

Lebenspunkte +3 % Süßkartoffelauflauf Süßkartoffel (1)

Mehl (1) ??? Süßkartoffelkuchen Süßkartoffel (1)

Mehl (1)

Ei (1) Ofen ??? Tomaten-Rinderbrust Tomate (1)

Fleisch (1)

Meersalz (1) ??? ??? Wasser-im-Mund-Nudeln Mehl (1)

Fleisch (1)

Rippenfleisch (1)

Alfala (1)

Seesai-Pfeffermischung (1) Kochtopf Minimaler Schaden + 12

Maximaler Schaden + 12

hält für 30 Sekunden Würzige und saure Kartoffeln Kartoffel (1)

Essig (1)

Chili (1) ??? ???

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel My Time at Sandrock