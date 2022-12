Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 48 – Up to Speed #4

Kapitel 1: Der Alltagssportwagen

Dieser Weekly #Forzathon muss mit dem 2010 Audi TT RS Coupé gefahren werden. Der Wagen ist über die Automesse und Wheelspins erhältlich. Der Messepreis liegt bei 66.000 Credits. Im Auktionshaus läuft er unter Modellbezeichnung Audi TT RS und ist zum Teil auch per Sofortkauf unter Messepreis zu bekommen. Das Auktionshaus steht seit gestern wieder zur Verfügung.

Ihr müsst spätestens für Kapitel 3 Upgrades verbauen beziehungsweise ein Tuning installieren, wenn ihr den Wagen nicht bereits mit S1 in eurer Garage habt. Kapitel 3 erfodert S1. Da ihr davor Blitzerzonen fahren müsst, bietet sich an schon vorher auf Upgrades zu setzen. Verwendet habe ich folgendes Tuning: 153 001 909.

Kapitel 2: Prüfung des Menschen

Ihr sollt 2 Sterne in der Serpentinen Blitzerzone verdienen. Zwei Sterne gibt es für 120,7 km/h. Ihr findet sie auf dem Vulkan. Fahrt ihr von Westen an, könnt ihr das Gefälle nutzen, wobei grundsätzlich beide Varianten möglich sind. Entscheidet, was euch lieber ist und leichter fällt.

Wichtig ist die enge Kurve. Die solltet ihr mit Fingerspitzengefühl (und optional der Handbremse) fahren. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ein bisschen Schneiden ist drin, falls es euch hilft, könnt ihr dies ausnutzen. Die Handbremse ist ideal für enge Kurven, wenn ihr damit aber nicht gut klarkommt, geht die normale Bremse ebenso. Wichtig ist, nicht auf der Bremse festzukleben, ihr wollt nicht mehr Tempo als nötig verlieren. Der Audi sollte auf S1 nicht so wahnsinnig viel Power haben, um hier mehr als kurze Bremsimpulse zu benötigen. Es ist kein Problem, wenn ihr in der engen Kurve etwas unter die Zielgeschwindigkeit rutscht, der Rest bietet Gelegenheit, wieder einige km/h rauszuholen. Zu deutlich solltet ihr aber nicht an Tempo verlieren.