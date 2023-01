Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 04 – Rallye-Legende

Kapitel 1: Schneller Vorlauf

Der aktuelle #Forzathon „Ralley-Legende“ ist eine Wiederholung aus August 2022. Dieser Weekly #Forzathon ist das letzte Event während der #FORDzathon Themenwochen. Forza Horizon 5 Serie 16 endet mit der aktuellen Festival-Spielliste. Am 02. Februar 2023 beginnt Serie 17, die das Motto „Japanese Automotive“ hat. Die Vorstellung der kommenden Serie erfolgt heute (26. Janaur 2023) im Rahmen des Livestream-Formats Let’s ¡GO!. Los geht es um 19:00, unter anderem auf YouTube. Bereits um 18:00 Uhr startet Forza Monthly. Im Stream wird unter anderem über den neuesten Forza Motorsport Trailer gesprochen, der gestern präsentiert wurde. Bei Interesse könnt ihr diesen Livestream auf YouTube verfolgen.

Zurück zum aktuellen Weekly in Forza Horizon 5. Ihr benötigt den 1977 Ford #5 Escort RS 1800 MKII. Das Fahrzeug gibt es für 300.000 Credits bei der Automesse. Im Auktionshaus habt ihr gute Chancen, davon einen deutlichen Teil zu sparen. Ihr findet den Wagen dort mit der Modellbezeichnung „#5 Escort ´77“. Ein Tuning ist in dieser Woche nicht nötig, kann optional jedoch verwendet werden. Es gibt keine Vorgaben in den Kapiteln, die dies verhindern.

Weiterführende Links:

Kapitel 2: Spezialetappe

Eure erste Aufgabe mit dem Ford ist es, ein Dirt-Rennen zu gewinnen. Weitere Einschränkungen gibt es nicht. Etappe oder Rundstrecke sind frei wählbar. Auch die Strecke ist euch überlassen. Die kürzesten Optionen bieten folgende Rennen:

Caldera, Grip-Rennen; Rundstrecke; 1,8 Kilometer / Runde; beginnt auf dem Vulkan

Mulegé, Grip-Rennen; Rundstrecke; 2,8 Kilometer / Runde; beginnt in Mulegé

Desierto, Pfad; Etappenrennen; 6,2 Kilometer; beginnt zwischen Vulkan und Autobahn

Barranca, Pfad; Etappenrennen; 6,2 Kilometer; beginnt im Nordosten der Spielwelt, östlich vom Copper Canyon

Ihr könnt wie gewohnt auch Custom Veranstaltungen nutzen. Wie gewohnt gilt hierbei die Einschränkung, dass ein solches Event eine Horizon-Strecke nutzen muss. Eine Möglichkeit ohne Drivatare bietet: 147 286 125. Ihr könnt das Rennen per Hupe unmittelbar nach Start beenden. Es gibt keine Drivatare, weshalb ihr so den Sieg in Sekunden erlangt habt.

Kapitel 3: Dreifache Vorsicht

Weiter geht es mit drei ultimativen Sprungfähigkeiten. Die lassen sich zum Beispiel in den Dunas Blancas gut erledigen. Nutzt die etwas höheren Dünen, damit die Sprünge weit genug ausfallen. Ihr müsst nicht die höchsten Dünen nutzen und auch nicht die steilsten Stellen, die ihr vor allem ohne Tuning nicht so einfach hinaufkommt. Eine gute Alternative bezüglich der Location bietet die Umgebung beim Baja-Außenposten.

Kapitel 4: Gefahr am Horizont

Die letzte Aufgabe verlangt 5 Sterne bei Gefahrenschildern. Hier könnt ihr als einfache Option „Cannonball“ nutzen. Quasi ein Klassiker, der sich für derlei Aufgaben anbietet. Langweilig, aber effektiv. Verzichtet ihr auf ein Tuning, schafft ihr zwei Sterne. Selbst wenn ihr die Anfahrt deutlich in die Kurve hineinlegt, sieht es mit einem dritten Stern je Sprung eher düster aus, da bei knapp 200 km/h die Höchstgeschwindigkeit ausgereizt ist und keine überragende Weite erreicht wird. Ihr bräuchtet so also drei Durchgänge. Die Gerade reicht in dem Fall als Anfahrt. Habt ihr noch keine Schnellreise freigeschaltet oder diese ist noch nicht kostenlos, könnt ihr die Rückspulfunktion nutzen, um die Sterne zu sammeln. Cannonball findet ihr zwischen Vulkan und Stadt.