Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 06 – Flinker Flitzer

Kapitel 1: Mister Two

Der aktuelle Weekly #Forzathon Flinker Flitzer erfordert den 1989 Toyota MR2 SC. Das Auto kann für 20.000 Credits bei der Automesse gekauft werden. Der Wagen ist bei Kauf C 502, was ausreichend ist, aber nicht ideal für die folgenden Kapitel. Eventuell habt ihr ihn auch noch als D 484 als Bestandsauto in eurer Garage. Ich habe für den Weekly ein Tuning auf A verwendet, welches ihr über folgenden Code findet: 795 659 835.

Weiterführende Links:

Kapitel 2: Positive Ladung

Ihr sollt in dem besagten Toyota 6 Sterne bei Blitzern verdienen, die im Spiel als Radarfallen bezeichnet werden. Meine persönlichen Favoriten für Aufgaben dieser Art sind die Blitzer „Staubkessel“ und „Baja California“ südlich vom Horizon Baja-Außenposten. Beide sind Offroad. Eine mögliche Alternative auf Asphalt kann bei Mulegé „Pequeño Puente“ bieten.

Kapitel 3: Kopf hoch

Kapitel 3 erfordert den Sieg in einem Straßenrennen, was hier als Straßenszene zu verstehen ist. Die kürzesten Möglichkeiten bieten folgende Rennen:

Tunnelfahrt; 5,7 Kilometer; beginnt am westlichen Rand der Stadt Guanajuato

Horizon Callejera; 6,0 Kilometer, beginnt beim Straßenszene Außenposten und nördlich der Autobahn

Las Laderas; 6,3 Kilometer; beginnt westlich von Guanajuato

Ihr könnt auch eine Custom Veranstaltung nutzen. Zum Beispiel: 516 540 255. Diese könnt ihr direkt nach Start des Rennens per Hupe beenden. Letzteres scheint in der PC-Version bei Verwendung einer Tastatur Probleme zu bereiten. Mit dem Controller sollte dies nicht der Fall sein, unabhängig von Konsole oder PC.

Kapitel 4: Nichts ist unmöglich

Zum Abschluss sollt ihr 100.000 Punkte Fähigkeitswertung. Habt ihr wie ich ein Tuning installiert, gehen die etwas schneller und leichter, da hohe Fähigkeitsketten mit etwas mehr Leistung einfacher zu erzielen sind. Zwingend nötig ist es natürlich nicht. Wenn ihr die erwähnte Custom Strecke verwendet habt, könnt ihr die Umgebung direkt nutzen, da die relativ offen und frei ist. Ihr könnt einige Objekte zerstören, Drifts ausführen und die Straßen für Fast-Treffer nutzen.

Alternativen können zum Beispiel der alte Flugplatz im Südwesten oder die Autobahn bieten. Möchtet ihr Rennen fahren, bietet sich Querfeldein besonders gut an. Insbesondere für die Variante Autobahn könnt ihr auch auf die Automeisterung setzen, die einige nützliche Perks bietet.