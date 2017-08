Forza Motorsport 7 Vorschau – gamescom 2017

Atemberaubende Grafik und Anpassungsmöglichkeiten

Forza Motorsport 7 bietet den Spielern eine detailgetreue Grafik mit 1080p Full HD-Auflösung. Auf der Xbox One X, sowie Windows 10 dürft ihr Forza Motorsport 7 sogar in purem 4k genießen. Für ein flüssiges Fahrgefühl sorgen konstante 60 FPS, die den Motorsport-Fahrspaß perfekt machen. Forza Motorsport 7 hat neben vielen Rennsport-Fahrzeugen und Autos für den normalen Straßenverkehr einige Premier-Fahrzeuge zu bieten. Außerdem sind wieder beliebte Klassiker dabei. Wenngleich ein paar Wünsche übrigbleiben, dürfte (fast) jeder etwas passendes finden. Der gesamte Fuhrpark von über 700 Fahrzeugen kann auf über 30 Schauplätzen des internationalen Motorsports gefahren werden. Der Umfang ist gigantisch. Vor allem dann, wenn man einen Blick auf die Konkurrenz wirft. Dort muss man sich häufig mit deutlich weniger zufriedengeben.

Das dynamische Wettersystem sorgt für ordentlich Abwechslung, denn es kann passieren, dass ein plötzlicher Regenschauer während eines sonnigen Rennens über die Piste prasselt und das Fahrzeug deutlich schneller zum Rutschen bringt. Hier ist Reaktionsvermögen und fahrerisches Können gefragt. Der Spieler kann übrigens seinen Rennfahrer mit haufenweise Zubehör nach eigenen Wünschen gestalten und sich so von anderen Spielern abheben. Ihr habt zudem die Wahl, ob ihr als männlicher oder weiblicher Rennfahrer in den Rennanzug schlüpfen möchtet.

gamescom 2017 Fahrbericht

Auf der gamescom 2017 konnte der Spieler in einen Porsche, Ferrari oder Nissan einsteigen und ein paar Runden Forza Motorsport 7 genießen. Je nach Fahrzeugwahl gab es eine individuelle Rennstrecke. Ich habe mich für ein Rennen im Porsche 911 GT2 RS, sowie ein Rennen im Nissan GT-R entschieden. Während ich den Porsche 911 GT2 RS mit Fahrhilfen in Dubai bei Wüstenstaub testen durfte, hat mich besonders das Rennen im Nissan GT-R ohne Fahrhilfen auf dem Nürburgring gereizt. Nach nur wenigen Kurven machte mir ein kräftiger Starkregen das Leben schwer. Der zuvor noch mäßige Anspruch wich einem knackigen Rennen. Der Nissan GT-R war in Kurveneingängen permanent am Untersteuern und bei den Kurvenausgängen bin ich vorsichtig mit dem Gaspedal geblieben. Der kleinste Fehler hätte zu einem Dreher geführt. Das Fahrgefühl hat sofort überzeugt. Forza beweist einmal mehr, warum die Reihe zu den besten und beliebtesten Rennspielmarken gezählt wird.

Ein wenig bedauerlich ist die Tatsache, dass das Rennen im Nissan einiges an Konzentration verlangt hat. Da blieb wenig Zeit, die wunderschöne und detailreiche Spielumgebung zu bewundern, die mehr als nur einen flüchtigen Blick wert ist. In Sachen Grafik haben die Entwickler Mal wieder alle Register gezogen. Wenn ihr einem Kumpel zeigen wollt, was eure Xbox One so draufhat, könnt ihr ab dem 03. Oktober zu Forza 7 greifen. Wenn wir einen Tipp abgeben müssten, welcher Titel zum Rennspiel des Jahres gekürt wird, setzen wir ohne mit der Wimper zu zucken auf Forza Motorsport 7. Die Konkurrenz wird sich mächtig ins Zeug legen müssen, wenn sie mithalten möchte.