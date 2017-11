Der Forza Motorsport 7 #Forzathon hat neue Aufgaben bekommen. Als Belohnung winken gleich zwei Fahrzeuge. Ihr dürft ihr euch einen 1957er Porsche 356 A Speedster und einen 2016er Mercedes-Benz C63 AMG Forza Edition schnappen. Den Mercedes solltet ihr euch auf jeden Fall schnappen, da es im Spiel nur wenige Forza Edition Wagen ohne viel Aufwand gibt. Diese besonderen Autos bieten allerdings eine gute Grundlage, um eure Einnahmen zu erhöhen. Der Forza Motorsport 7 #Forzathon KW 47 und 48 Guide hilft euch dabei möglichst schnell durch die Herausforderungen zu kommen.

Die neuen Aufgaben sind bei mir – wie auch die vorherigen – teilweise fehlerhaft gewesen. Solltet ihr die Voraussetzungen für eine Herausforderung erfüllt haben und das Spiel zeigt dies nicht an, hilft unter Umständen ein Neustart. Wenn dann immer noch kein Fortschritt verzeichnet wird, könnt ihr noch immer eine Wiederholung versuchen. Oft ist die aber gar nicht nötig.

Mit Tempo zum Ziel

Herausforderung 1

Ihr sollt auf der Strecke Homestead-Miami mindestens 290 km/h erreichen. Dafür sucht ihr euch in eurem Fuhrpark ein möglichstes schnelles Fahrzeug. Geht in den Modus Freies Spiel und stellt ein Rennen mit der Strecke Homestead ein. Achtet auf die Streckenvariante und nehmt Speedway-Strecke – was auch voreingestellt sein sollte. Außerdem solltet ihr ein Rundstreckenrennen mit zwei Runden einstellen. Eine könnte unter Umständen zu knapp sein, um auf das nötige Tempo zu kommen. Dies hängt vom Fahrzeug ab. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, deaktiviert die Drivatare. Habt ihr kein schnelles Auto, solltet ihr euch eines mit der Klasse X mieten. Damit wird es einfach. Ich musste übrigens für den Abschluss zweimal ran. In der Beschreibung wird zwar nur von 290 km/h auf der Strecke gesprochen, aber der Fortschritt reichte bei mir erst nach zwei Rennen mit erreichtem Ziel.

Herausforderung 2

Ihr sollt auf der Strecke Daytona Intl Speedway 6 Runden abschließen. Dafür eignet sich wieder das Freie Spiel. Stellt ein Rundstreckenrennen mit 6 Runden ein. Ein schnelles Auto verkürzt die Rennzeit erheblich. Außerdem spart ihr reichlich Zeit, wenn ihr die Streckenvariante Tri-Oval-Strecke nehmt.

Herausforderung 3

Ihr sollt drei Rennen mit einem Fahrzeug der Gruppe „Forza P1“ abschließen. Hier habt ihr leichtes Spiel. Geht in Freies Spiel und erstellt euch auf beliebiger Strecke ein Rennen auf Zeit mit der Dauer von 30 Sekunden. Stellt dabei auch gleich die Gruppe Forza P1 ein. Habt ihr keinen Wagen, nehmt ihr euch ein Mietauto. Ihr könnt übrigens das Rennen zweimal wiederholen – es müssen keine verschiedenen Rennen sein. Mir wurde zwar zunächst nur ein Fortschritt von 1/3 angezeigt, ein Spielneustart hat dann aber geholfen.

Herausforderung 4

Ihr sollt ein Rennen mit einem Fahrzeug der Gruppe „Hypercar“ gewinnen. Die Herausforderung geht schnell. Geht in Freies Spiel und erstellt wieder ein Rennen auf Zeit mit 30 Sekunden. Die Drivatare setzt ihr auf Null herunter.

Eure Belohnung: 2016 Mercedes-Benz C63 AMG Forza Edition

Die Zielflagge in Sicht

Herausforderung 1

Ihr sollt in einem Porsche 15.000 Driftpunkte erzielen. Dafür geht ihr in Freies Spiel und erstellt ein Drift-Rennen. Eine kurvige Strecke wie Maple Valley bietet sich hier natürlich an. Nun müsst ihr euch nur noch einen Porsche schnappen und driften. Wer nicht gut in Drifts ist, sollte sich nicht gerade den schnellsten Porsche schnappen. Driften erfordert Kontrolle und kein Tempo. Es muss kein Hypercar sein. Wichtig ist, das Fahrzeug auf der Strecke halten zu können, was mit etwas weniger Tempo einfacher ist. Ein Drift-Setup hilft dabei.

Außerdem solltet ihr vorher eure Fahrhilfen deaktivieren, wenn ihr sonst mit spielt. In Horizon 3 kann man auch mit Fahrhilfen halbwegs driften. In Forza Motorsport 7 ist driften kaum bis gar nicht möglich, wenn man sich vom Spiel unter die Arme greifen lässt. Vor allem ABS und Stabilitätskontrolle sollten ausgeschaltet sein. Wichtig ist, auf der Strecke zu bleiben. Egal wie viele Punkte ihr schafft – verlasst ihr die Strecke, sind sie verloren. Kollisionen und Drehungen müsst ihr ebenfalls vermeiden. Beim Driften sollt ihr quer fahren – aber nicht euch um 180 Grad drehen. Einen Drift könnt ihr mit der Handbremse gut einleiten. Dann müsst ihr euer Auto nur noch in Querlage bringen und halten.

Leider ist diese Aufgabe extrem fehlerhaft. Ich habe inzwischen etwa 50.000 Drift-Punkte mit einem Porsche erfahren und laut Spiel nur 7.000 Punkte. Daher kann der Guide auch erst im Laufe des Abends abgeschlossen werden.

Eure Belohnung: 1957 Porsche 356 A Speedster